La Municipalidad de San Pedro presentó una agenda de actividades turísticas, culturales y tradicionalistas para recibir a los visitantes durante el próximo fin de semana largo de noviembre 2026.

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La programación tendrá como eje la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que recuerda el combate de Vuelta de Obligado de 1845, y reunirá propuestas en distintos puntos del partido bonaerense, con espectáculos musicales, encuentros folclóricos, desfiles criollos y actividades vinculadas con la historia local.

Además de participar de los eventos especiales, quienes viajen podrán recorrer los espacios naturales junto al río Paraná, conocer el patrimonio histórico de la localidad y disfrutar de sus paseos costeros y atractivos urbanos.

¿Qué hacer en San Pedro, el escenario de la Vuelta de Obligado?

Uno de los principales puntos de interés es el Parque Histórico y Natural Vuelta de Obligado donde se desarrolló el enfrentamiento entre las fuerzas de la Confederación Argentina y las escuadras anglo-francesas en noviembre de 1845. El predio conserva cañones y parte del sistema de cadenas utilizado para intentar impedir el avance de las embarcaciones extranjeras.

El lugar también forma parte de una reserva municipal y refugio de vida silvestre. Sus senderos permiten recorrer sectores de vegetación autóctona y combinar la visita histórica con caminatas al aire libre. El Museo Histórico Batalla de Obligado y el paseo costanero completan el circuito.

Otro atractivo para conocer es el Paseo Costanero, que permite caminar junto al Paraná y contemplar el paisaje desde las barrancas y los miradores naturales. También se puede recorrer el casco histórico, visitar la parroquia Nuestra Señora del Socorro y conocer algunas de las intervenciones artísticas que distinguen a la ciudad, como la Escalera de las Flores y la Escalera de los Colores.

Para quienes prefieren las propuestas culturales, San Pedro cuenta con el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres, que reúne fósiles encontrados en la región, y el Paseo de los Túneles, vinculado con los orígenes industriales de la localidad. La gastronomía es otro de los puntos destacados: la ciudad es reconocida como Capital Nacional de la Ensaimada, una especialidad de origen mallorquín que se comercializa en panaderías y confiterías.

En cuanto a las actividades programadas, el viernes 20 de noviembre la agenda se concentrará en Vuelta de Obligado. Durante la mañana habrá una jornada histórica y arqueológica con exposiciones del arqueólogo Mariano Ramos y el historiador Juan Rattenbach. El acto protocolar central está previsto para las 17:30 en el monumento que recuerda el combate.

La programación continuará el sábado 21 con el Festival de la Soberanía en la plaza de Vuelta de Obligado y una nueva edición del Encuentro Soberano de Rastrojeros, que incluirá exhibición de vehículos, entrega de premios y actividades de camaradería. También participará la actriz Gabriela Bahía con una representación de Petrona Simonini, quien colaboró con las tropas durante el enfrentamiento de 1845.

En paralelo, el Fortín San Pedro celebrará su 65° aniversario con propuestas tradicionalistas durante las cuatro jornadas. Entre ellas habrá jineteadas, pialadas, pruebas de riendas y espectáculos folclóricos. El sábado por la tarde se realizará el desfile criollo por las calles de la ciudad, con un acto en la esquina de Mitre y 3 de Febrero. El domingo, en tanto, tendrá lugar una instancia clasificatoria para el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, además de una monta especial de Ramón Córdoba.

Otra de las opciones será el 19° Encuentro Norteño, que se desarrollará en el Paseo Público Municipal desde el sábado 21 hasta el lunes 23. La propuesta reunirá artistas de distintos géneros, entre ellos chamamé, chacarera, cumbia y rock, además de ballets locales y agrupaciones invitadas de otras localidades. También habrá cantinas gastronómicas administradas por instituciones de la comunidad.

La agenda se completará con actividades teatrales y culturales. El Teatro Municipal Siripo tendrá funciones desde el jueves 19, con cine retro, las obras "Divas pero falladas" y "La bruta espera", y una presentación del licenciado Gabriel Cartañá.