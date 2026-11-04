Un mes viviendo en un Parque Nacional: buscan voluntarios para vivir una experiencia única en Salta

El Parque Nacional El Rey, ubicado en la provincia de Salta, lanzó su convocatoria de voluntariado 2026-2027 y busca personas interesadas en participar de las actividades de conservación del área protegida. La propuesta permite pasar hasta un mes en el parque, colaborar con el equipo y conocer de cerca el trabajo que se realiza para preservar la naturaleza.

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Quienes se sumen podrán participar en tareas de mantenimiento de senderos, educación ambiental, atención a visitantes y monitoreo de flora, fauna y recursos culturales. El voluntariado tiene una duración máxima de un mes y ofrece alojamiento en las instalaciones del área protegida. Se trata de una actividad no remunerada y cuenta con cuatro cupos disponibles, distribuidos entre la sede administrativa de Salta y el centro operativo del Parque Nacional El Rey.

El Parque Nacional El Rey busca voluntarios para la temporada 2026-2027

Por su parte, el Parque Nacional El Rey se encuentra en la provincia de Salta y es una de las áreas protegidas que conserva la biodiversidad del norte argentino. Su territorio reúne ambientes naturales de gran valor ecológico, con una importante variedad de flora y fauna. La protección de estos ecosistemas es fundamental para preservar las especies que habitan la región y los recursos naturales y culturales que forman parte del área.

En este sentido, las tareas de conservación, el monitoreo ambiental y la educación sobre el cuidado de la naturaleza son parte del trabajo cotidiano que se desarrolla en el parque. El voluntariado ofrece la posibilidad de conocer estas actividades desde adentro y colaborar con el equipo encargado de proteger el lugar.

Cómo inscribirse al voluntariado del Parque Nacional El Rey

La convocatoria 2026-2027 cuenta con cuatro vacantes, dos para la sede administrativa de Salta y otras dos para el centro operativo del Parque Nacional El Rey. La duración máxima de la experiencia es de un mes y el alojamiento está incluido en las instalaciones del área protegida, pero el voluntariado no es remunerado.

Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en la página del Parque Nacional. En caso de tener alguna duda, existe la posibilidad de comunicarse por correo electrónico a elrey@apn.gob.ar o mediante el teléfono 387 4136046. Se trata de una oportunidad única, ideal para quienes quieren vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.