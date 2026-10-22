Fue hogar de 15 mil animales y alojó a 120 soldados: hoy es una reserva natural de Santa Cruz

La Ascensión fue una de las estancias ganaderas más importantes de la provincia de Santa Cruz, cuando llegó a tener más de 15.000 animales. Sin embargo, con el paso del tiempo atravesó una transformación impactante: en la actualidad es una reserva natural.

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Fundada a comienzos del siglo XX por Jesús Larrañaga, la estancia se convirtió en uno de los puntos más importantes de la ganadería de la región, gracias a sus grandes extensiones de pastizales naturales y su ubicación estratégica.

El esplendor ganadero y un episodio histórico

En su etapa productiva, el establecimiento estuvo vinculado principalmente con la cría de ovejas, dedicándose casi enteramente a la producción de lana y carne. Tal fue su importancia que, en su período de máxima producción, llegó a concentrar más de 15.000 animales.

Además, la estancia atravesó un episodio particular: en 1918, 120 soldados argentinos utilizaron el establecimiento como base durante el conflicto de Chile Chico. Hoy todavía se conservan construcciones antiguas e instalaciones relacionadas con aquella actividad, que dan cuenta del pasado ganadero del lugar.

La donación y el nacimiento de la reserva

Con el correr de los años, la actividad ganadera perdió protagonismo y parte del establecimiento fue donado para garantizar su protección.

Una parcela de La Ascensión fue donada en 2019 al Estado para garantizar su conservación. A partir del Decreto 326/2019, se creó la Reserva Natural Silvestre La Ascensión, que abarca unas 14.826 hectáreas de campo de Santa Cruz.

Así, esta porción de la estancia quedó bajo la custodia y el manejo de la Administración de Parques Nacionales, decisión que permitió proteger ambientes de la estepa patagónica, sectores costeros del Lago Buenos Aires, lagunas y pequeños arroyos.

Un cambio de rumbo

En la actualidad, Parques Nacionales conserva el casco de la estancia y pone en valor su historia vinculada con la producción ganadera de la Patagonia, junto con los restos de las instalaciones que se utilizaron durante décadas.

De esta manera, un terreno que concentró gran parte de la actividad ganadera de la zona y llegó a tener más de 15.000 animales pasó a contar con 14.826 hectáreas destinadas a la conservación y al uso público.

La transformación de La Ascensión refleja un cambio de paradigma en el uso de la tierra, donde la protección del patrimonio natural y cultural se impone por sobre la explotación productiva.