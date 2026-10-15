En medio del traslado de internos desde la cárcel porteña de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario ubicado en Marcos Paz, un informe oficial encendió las alarmas sobre el estado de saturación del sistema carcelario federal. Según datos procesados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la superpoblación en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) registró un crecimiento del 1,1%, con un total de 12.301 personas privadas de la libertad hasta septiembre de 2026.

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La cifra representa un excedente de 767 reclusos por encima de la capacidad máxima declarada por el SPF, fijada en 11.534 plazas. El informe, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada que conduce el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, muestra que, si bien el pico de ocupación del año se dio en mayo con 12.347 detenidos, el sistema cerró el noveno mes del año con 135 personas más que al finalizar 2025.

A lo largo del año, la cantidad de reclusos mostró oscilaciones: el pico máximo se registró en mayo, con un récord de 12.347 personas privadas de la libertad. Si bien los meses posteriores mostraron una ligera tendencia a la baja, el balance de septiembre arrojó un saldo neto de 135 internos más respecto a diciembre de 2025. De este modo, según consignó el Ministerio Público Fiscal a través de su portal institucional, la infraestructura federal permanece saturada y sobrepasada en su capacidad operativa.

El mapa de distribución penitenciaria refleja además importantes desigualdades entre los diferentes penales: el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza lideró la nómina en septiembre con 1.916 reclusos, seguido de cerca por el Complejo II de Marcos Paz, que albergaba a 1.876 personas. Mientras que el complejo penitenciario situacio en Villa Devoto ocupaba el tercer lugar con 1.493 internos. No obstante, desde el inicio del histórico operativo mudanza el pasado domingo, el 60% de dicha población ya fue reubicado en las nuevas instalaciones de Marcos Paz.

El reporte de la Procuvin remarcó marcadas subas de ocupación en establecimientos del interior del país. El caso que sobresale es el de la Unidad 36 de Santa Fe, habilitada hacia fines de diciembre de 2024, donde la población carcelaria escaló de 334 a 449 personas entre fines del año pasado y septiembre actual (un salto de 115 reclusos). En una trayectoria similar, la Unidad 6 de Rawson sumó 48 nuevos detenidos en el mismo período, alcanzando un total de 489 internos.

Situación procesal: más de seis de cada diez tienen condena

El relevamiento arrojó que el 64,6% de los detenidos (7.946 personas) cuenta con condena firme, reflejando un incremento del 3,5% (266 personas más) respecto al cierre de 2025. Por el contrario, los procesados sin condena definitiva ascendieron a 4.354 (35,4%), registrando un descenso del 2,9%.

En cuanto a las dependencias judiciales que ordenaron las medidas cautelares o condenas, el informe precisa:

Justicia Nacional: 50,8% (6.255 personas), con un incremento del 5,1% en el período.

Justicia Federal: 44,3% (5.445 personas), registrando un leve descenso del 0,5%. Este fuero mantiene la mayor proporción de presos preventivos del sistema (39,5%).

Jurisdicciones provinciales y de la CABA: 4,9% (601 personas).

Sobrepoblación carcelaria: clasificación por género y nacionalidad

En materia de género, el informe arrojó el dato de que en septiembre había 1052 mujeres y personas travestis-trans detenidas en cárceles federales, el 8,5% de la población total. El 91,5% restante correspondía a varones, con 11.249 personas.

Dentro del primer grupo, el relevamiento identificó a 33 personas trans. La Procuvin aclaró que los datos disponibles no permiten determinar si se trata de varones o mujeres trans y que no se publica información sobre sus lugares de alojamiento.

Además, se identificaron cinco establecimientos del SPF destinados a alojar mujeres y personas travesti-trans. Los complejos penitenciarios federales IV y VII de Ezeiza concentraban la mayor cantidad, con 532 y 171 personas, respectivamente. En conjunto, reunían el 66,8% de esa población.

Entre las situaciones específicas de vulnerabilidad, el relevamiento registró 18 mujeres detenidas junto con sus hijos o hijas, 18 niños y niñas que vivían con sus madres en establecimientos federales y seis mujeres embarazadas bajo custodia del SPF. Mientras la cantidad de mujeres alojadas con sus hijos se mantuvo relativamente estable, el número de embarazadas descendió de diez en diciembre de 2025 a seis en septiembre de 2026.

En tanto, el informe advirtió que la población extranjera fue otro de los indicadores que registraron un incremento durante el período. En septiembre había 2010 personas extranjeras detenidas en cárceles federales, el 16,3% del total. Entre enero y septiembre, esa cifra aumentó un 3,5%, equivalente a 68 personas más.