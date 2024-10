¿Le puedo dar ibuprofeno o paracetamol a un perro?: qué dicen los expertos

Los veterinarios suelen recetar AINEs específicos para perros, como el carprofeno.

Cuando se trata de la salud de nuestras mascotas, es común preguntarse si podemos recurrir a medicamentos que normalmente usamos para nosotros. En este caso, surge la duda: ¿Es seguro darle ibuprofeno o paracetamol a un perro?

En primer lugar, para traer la respuesta, es importante comprender qué son el ibuprofeno y el paracetamol. El ibuprofeno y el paracetamol son dos de los analgésicos y antipiréticos más comunes en la medicina humana. Ambos se utilizan para aliviar el dolor y reducir la fiebre, pero su uso en mascotas es muy diferente.

El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que actúa bloqueando las enzimas que causan inflamación y dolor. Aunque en humanos es eficaz, en perros puede ser extremadamente peligroso. Según un estudio publicado en el Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, los perros son muy sensibles a los AINE y su uso puede provocar efectos secundarios severos, incluyendo daño renal y gastrointestinal.

Por otro lado, el paracetamol, es un analgésico más comúnmente utilizado en humanos, pero no se recomienda para perros. De acuerdo con el Colegio de Médicos Veterinarios de Buenos Aires, la administración de paracetamol a perros puede resultar en intoxicación y daño hepático severo. Los síntomas de una intoxicación por paracetamol pueden incluir vómitos, letargo, dificultad para respirar y, en casos extremos, la muerte.-

¿Qué hacer si mi perro tiene dolor?

Si notás que tu perro está experimentando dolor, lo más seguro es que consultes a un veterinario. Ellos podrán diagnosticar la causa del dolor y recomendarte un tratamiento seguro. Existen medicamentos diseñados específicamente para el manejo del dolor en mascotas, que son mucho más seguros que el ibuprofeno o el paracetamol.

Opciones seguras

Los veterinarios suelen recetar AINEs específicos para perros, como el carprofeno, que es seguro y eficaz para el tratamiento del dolor y la inflamación. También hay alternativas como los opioides en casos de dolor severo, siempre bajo estricta supervisión veterinaria.

¿Qué pasa si mi perro ingirió ibuprofeno o paracetamol?

Si sospechás que tu perro ingirió ibuprofeno o paracetamol, es crucial actuar rápido. Llamá a tu veterinario o a un centro de emergencia veterinaria. El tratamiento inmediato es vital, ya que el tiempo puede ser un factor determinante en el pronóstico del animal.

Ni el ibuprofeno ni el paracetamol son seguros para su uso en perros.

Síntomas de intoxicación

Los signos de intoxicación pueden variar, pero algunos de los más comunes son:

Vómitos

Diarrea

Letargo

Dificultad para respirar

Convulsiones

Si observás alguno de estos síntomas, no dudes en buscar ayuda profesional.

Consejos para el cuidado de tu mascota