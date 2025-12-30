En la Ciudad de Buenos Aires, los vecinos pueden acceder a un servicio gratuito para castrar y vacunar contra la rabia a sus perros y gatos. La iniciativa, impulsada por Animales BA Perros y Gatos, busca mejorar la calidad de vida de las mascotas y promover una convivencia responsable entre animales y personas en los espacios públicos.

Para facilitar el acceso a estas prestaciones, la Ciudad cuenta con ocho unidades móviles que recorren las comunas de lunes a viernes y dos centros fijos de atención veterinaria: uno ubicado en Villa Soldati, en el Parque Indoamericano (Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas), y otro en Costanera Sur (Av. Dr. T. Achaval Rodriguez 1550), a pocos metros de la fuente de Lola Mora.

La castración es una cirugía que evita la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras. Además, ayuda a prevenir enfermedades y contribuye a que los animales tengan una vida más saludable y tranquila.

Para solicitar un turno, el sistema se habilita todos los viernes a las 10 h para la semana siguiente. Los interesados deben registrarse con su cuenta de MiBA, seleccionar el tipo de castración que necesitan (perros, perras, gatos o gatas) y elegir la fecha disponible. Tras confirmar la operación, recibirán un correo electrónico con las indicaciones para el día del turno.

En la jornada de la cirugía, los veterinarios realizarán un examen clínico preoperatorio para evaluar si el animal está apto para la intervención. Por eso, es fundamental informar si la mascota toma medicación o padece alguna enfermedad, y llevar cualquier estudio previo que se tenga.

Para el día de la castración, es obligatorio que el perro tenga collar o pretal, chapita identificatoria, correa y bozal. En el caso de los gatos, deben trasladarse en una transportadora para garantizar su seguridad y la de los profesionales.

La vacunación antirrábica es sin turno en los operativos móviles por los barrios.

Además, para quienes quieran vacunar a sus mascotas contra la rabia, no es necesario sacar turno. Se puede asistir directamente a cualquiera de los operativos de vacunación antirrábica que se realizan en distintas fechas y lugares, según el cronograma oficial.

Desde la Ciudad recuerdan que "para cuidarnos entre todos, no se atenderá a quienes se acerquen a los centros de atención sin turno previo". Por eso, es clave cumplir con los pasos indicados y respetar las medidas de seguridad para evitar demoras y garantizar una atención ordenada.

Centros fijos: dónde castrar a tu mascota en CABA esta semana

Los dos centros fijos del programa atenderán en fechas específicas para castraciones. El Centro Fijo Indoamericano atiende los días sábado 27, martes 30, viernes 2 y sábado 3 de enero. El Centro Fijo Costanera Sur atiende el lunes 29 y el viernes 2 de enero. Es fundamental solicitar turno previamente.

Móviles por los barrios: castración y vacunación antirrábica gratuita

Las unidades móviles ofrecen servicios gratuitos en plazas y espacios públicos. Para vacunación antirrábica sin turno: sábado 27 en Parque Chacabuco, domingo 28 en Plaza Leandro Alem (Villa Pueyrredón), viernes 2 en Plaza Almagro, sábado 3 en Barrio Mugica (Villa Lugano) y domingo 4 en Plaza Garay (Constitución), siempre de 9 a 12.30 h. Para castración con turno: lunes 29 en la Plazoleta Melchor de Holguín (Nueva Pompeya), martes 30 en Plaza Irlanda (Caballito) y en el Centro de Jubilados Sin Rumbo (Villa Urquiza).