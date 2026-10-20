Marcos Apud, experto en longevidad: cuáles son las señales que podrían indicar un envejecimiento acelerado

Cuando se habla de envejecimiento, muchas personas piensan primero en los cambios visibles, como las arrugas, las canas o la pérdida de firmeza de la piel. Sin embargo, el paso del tiempo también puede manifestarse a través de señales menos evidentes, relacionadas con la energía, la concentración, el descanso y la capacidad del organismo para recuperarse después de un esfuerzo.

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Marcos Apud, psicólogo y especialista en neurolongevidad, lleva más de dos décadas divulgando sobre la influencia de los hábitos cotidianos en la salud cerebral y en la posibilidad de vivir más años con una buena calidad de vida. Desde esa perspectiva, sostiene que prestar atención a las señales del cuerpo puede ayudar a identificar cambios que, aunque suelen atribuirse al estrés o a la edad, conviene no naturalizar cuando persisten.

Cuáles son las señales que podrían indicar un envejecimiento acelerado

Entre los indicadores que menciona el especialista se encuentran la fatiga constante, la sensación de niebla mental, despertarse sin energía incluso después de dormir ocho horas y necesitar cada vez más tiempo para recuperarse después de realizar actividad física.

Se trata de manifestaciones que pueden tener distintas causas y que, por sí solas, no permiten determinar si una persona está envejeciendo más rápido. Sin embargo, cuando se repiten durante semanas o meses, pueden funcionar como una señal para revisar los hábitos cotidianos y, si corresponde, consultar con un profesional de la salud.

Apud advierte sobre la tendencia a convivir con estas molestias sin prestarles demasiada atención. “El cuerpo avisa mucho antes de que aparezca una enfermedad. Lo preocupante es que hemos aprendido a convivir con esas señales hasta el punto de considerarlas normales”, explica.

En ese sentido, el especialista señala que algunas personas interpretan el cansancio persistente o la disminución de su rendimiento como consecuencias inevitables del paso de los años, cuando también podrían estar relacionadas con una menor capacidad del organismo para adaptarse y repararse.

De todos modos, el experto aclara que no se trata de alarmarse ante cualquier síntoma. La clave está en observar si los cambios se mantienen en el tiempo y si representan una diferencia respecto del funcionamiento habitual del cuerpo. “No se trata de alarmar. Ninguna de estas señales significa por sí sola que exista una enfermedad. Pero cuando se cronifican, merece la pena preguntarse si nuestro cuerpo está funcionando igual de bien que hace unos años”, sostiene Apud.

Por qué el descanso es clave para una longevidad saludable

Entre los hábitos que destaca el especialista, el sueño ocupa un lugar central. Dormir bien permite afrontar las actividades diarias con más energía y también forma parte de los pilares sobre los que se construye la salud a largo plazo. “Ninguna estrategia de longevidad puede compensar años de mal descanso. Dormir bien no es un lujo; es uno de los pilares sobre los que se construye nuestra salud futura”, afirma.

Por eso, más que perseguir una mayor cantidad de años de vida a cualquier costo, Apud propone poner el foco en cómo se llega a la vejez: conservar la autonomía, mantener la energía y cuidar tanto la salud física como la mental son aspectos centrales de una longevidad saludable.

El objetivo, en definitiva, no consiste únicamente en vivir más tiempo, sino en preservar la calidad de vida durante la mayor cantidad de años posible. En ese camino, la prevención y la atención a los cambios persistentes pueden ser herramientas importantes para cuidar el bienestar a largo plazo.

Como resume el especialista, “la prevención siempre ofrece un beneficio mucho mayor que la reparación, y nunca es demasiado pronto para empezar a cuidar nuestra biología”.