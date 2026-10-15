Marcha Federal Universitaria: cuáles son los cortes de tránsito hoy jueves 15 de octubre 2026

La comunidad universitaria vuelve a movilizarse este jueves 15 de octubre en la 5° Marcha Federal Universitaria para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de las universidades públicas y presupuesto para el sistema científico nacional. La medida coincide con el paro nacional de ATE y se espera que el tránsito en las inmediaciones del Congreso se vea afectado.

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Marcha universitaria en CABA: cuáles son los cortes de tránsito este jueves 15 de octubre

Si bien la convocatoria se extiende en las ciudades de todo el país, el epicentro será en la Ciudad de Buenos Aires ya que estudiantes, docentes, no docentes, rectores y miembros de la comunidad universitaria se manifestarán frente al Congreso a las 13.30 hs.

Sin embargo, las diferentes organizaciones se concentrarán incluso desde las 12.30 hs lo que podría afectar el tránsito desde temprano, los cortes previstos serán en las siguientes intersecciones:

Av. Belgrano y Av. Entre Ríos

Adolfo Alsina y Av. Entre Ríos

Combate de los Pozos y Bartolomé Mitre

Av. de Mayo y San José

Av. de Mayo y Santiago del Estero

Av. de Mayo y Lima

Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña

Bartolomé Mitre y Uruguay

Bartolomé Mitre y Montevideo

Las concentraciones comenzarán alrededor de las 12 hs y podrían afectar el tránsito desde temprano

Además, las concentraciones podrían afectar el tránsito en calles aledañas y desviar o cambiar el recorrido de los colectivos. Siempre es clave verificar el estado del tránsito y revisar el funcionamiento de los servicios antes de salir.

Marcha Universitaria: a qué hora hay concentraciones en CABA

Las concentraciones varían de acuerdo a las organizaciones y agrupaciones, pero las filas comenzarán a desplazarse a las 12 y la gran convocatorio es a las 13.30. Se espera que el acto central sea a las 16 hs. Algunos de los horarios son: