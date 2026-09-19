Maratón de Buenos Aires 2026: cortes de tránsito, horarios y recorrido

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 se correrá este domingo 20 de septiembre y modificará la circulación en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La competencia de 42 kilómetros reunirá a 16.384 corredores de 64 países y tendrá su largada a las 7 de la mañana en la zona de Figueroa Alcorta y Dorrego. Por el evento, habrá calles y accesos que permanecerán cerrados durante varias horas.

{{{htmlAmp}}}

La carrera contará con participantes argentinos y extranjeros: 10.615 corredores serán argentinos y 5.769 llegarán desde otros países. Además, estarán representadas las 24 jurisdicciones del país y participarán 5.246 mujeres. La prueba cuenta con el sello World Athletics Label y tendrá atletas de elite provenientes principalmente de Kenia, Etiopía y Ruanda.

Maratón de Buenos Aires 2026: cuáles son los cortes de tránsito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un operativo especial de tránsito debido al recorrido de la maratón. Algunos de los cortes comenzarán durante el sábado y se mantendrán hasta el domingo al mediodía.

La avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble, permanecerá cerrada desde las 9 del sábado hasta las 14 del domingo. A su vez, la rama norte de esa avenida, entre las vías del Ferrocarril Mitre y Dorrego, estará bloqueada desde las 22 del sábado hasta las 14 del domingo. También se verá afectada la Autopista Illia, cuyos accesos y salidas permanecerán cerrados entre las 7 y las 14 del domingo.

Durante la jornada del domingo habrá además restricciones en otros puntos del centro porteño. La calle Carlos Pellegrini, entre Corrientes y Lavalle, estará cerrada de 4 a 14; la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, tendrá un corte de 3 a 14; mientras que Mariquita Sánchez de Thompson, entre la avenida de los Italianos y la avenida Intendente Hernán Giralt, permanecerá cerrada desde la medianoche hasta las 14.

A qué hora empieza la Maratón de Buenos Aires

La actividad para los corredores comenzará temprano. Desde las 5 de la mañana estarán disponibles los sanitarios, guardarropas, lockers y el espacio destinado a guardar bicicletas. A las 6:28 habrá una presentación musical y siete minutos después se entonará el Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Patricios. Los atletas de elite y los participantes con discapacidad ingresarán a la manga de largada a las 6:40, mientras que los corrales laterales cerrarán a las 6:45.

La primera salida será para los corredores con discapacidad, a las 6:57, y la largada principal está prevista para las 7. El cierre oficial de la competencia será a las 13 y la entrega de premios está programada alrededor de las 10.

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 se correrá este domingo 20 de septiembre y modificará la circulación en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Por dónde pasa la Maratón de Buenos Aires 2026

El circuito de los 42 kilómetros atravesará algunos de los lugares más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los barrios incluidos en el recorrido aparecen Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca, por lo que la competencia también ofrecerá a los corredores un recorrido por distintos sectores emblemáticos de la ciudad.

La largada será organizada en diferentes tandas de acuerdo con el tiempo estimado de cada participante. Los dos grupos de atletas de elite partirán a las 7 y 7:01, mientras que el resto avanzará de manera escalonada.

A lo largo del circuito habrá puestos de abastecimiento desde el kilómetro 5, ubicados cada 2,5 kilómetros. Los corredores encontrarán agua y bebidas isotónicas, mientras que en los kilómetros 20 y 30 también habrá frutas.

Expo Maratón de Buenos Aires 2026

En paralelo a la competencia funciona la Expo del Maratón de Buenos Aires, donde los participantes pueden retirar sus kits. La exposición tiene lugar en Parque Sarmiento y este sábado 19 de septiembre estará abierta de 9 a 16.

Para retirar el kit es necesario presentar el número de dorsal, el código QR y el documento utilizado al momento de la inscripción. También puede hacerlo otra persona, siempre que presente la documentación requerida del corredor y su propia identificación.