No era de Ghislandi el cuadro robado por los nazis: se reveló quién fue el misterioso autor del siglo XVIII que la hizo

La Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal Daniel Eduardo Adler, confirmó que los peritajes realizados a la obra "Retrato de una dama" permitieron determinar su autoría. Recordemos que se trata de un cuadro de la Segunda Guerra Mundial sustraído por los nazis y recuperado en el 2025 de una vivienda marplatense.

En la primera etapa de la investigación, la obra había sido atribuida al pintor italiano Giuseppe Ghislandi, pero los análisis de la Academia Nacional de Bellas Artes concluyeron en que corresponde a otro artista del mismo período.

Los resultados del peritaje a la obra robada por los nazis

Según el Ministerio Público Fiscal, los expertos Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo determinaron que la pintura fue realizada por Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, reconocido como Il Pitocchetto. Se trata de uno de los principales exponentes del naturalismo del siglo XVIII por lo cual el valor de la obra podría alcanzar los 250.000 euros.

En el informe del peritaje los especialistas describieron al cuadro como una pieza de tradición barroca tardía o rococó temprano y confirmaron que su estado de conservación es estable, aunque tiene roturas y evidencias de tres intervenciones anteriores.

La identificación fue posible gracias al tratamiento en detalle de la indumentaria del "Retrato de una dama", un recurso que fue característico de Ceruti. Los peritos explicaron que el cuidado descriptivo de los vestidos remite a otras obras del autor, como el "Retrato de la marquesa Laura Vitali Aliprandi", donde la vestimenta adquiere un valor narrativo central.

Cómo inició la causa y cómo seguirá

Al parecer, en el año 1927 el historiador Roberto Longhi vinculó la obra "Retrato de una dama" a Ceruti, pero en 1934 y en 1936 fue exhibida en Ámsterdam como una pintura de Ghislandi. En 1982, la historiadora Mina Gregori incorporó finalmente el cuadro al catálogo definitivo de Ceruti.

La investigación del caso continúa en el Área de Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata. La causa se inició el 25 de agosto del 2025, tras denuncias presentadas por Interpol Argentina y la Dirección General de Aduanas, que advertían que la obra podría encontrarse en una vivienda marplatense. Un medio internacional la habría detectado en el living de una casa, en una web inmobiliaria.

Se llevaron adelante distintos allanamientos y en el domicilio de la hija de un ex funcionario nazi se encontró finalmente el cuadro robado de Ámsterdam durante la ocupación alemana. El abogado defensor de los sospechosos entregó voluntariamente la obra en la sede de la Unidad Fiscal.

En septiembre del 2025, el fiscal imputó a la mujer y a su pareja por el delito de encubrimiento agravado, al considerar a la conducta como “conexa a delitos de lesa humanidad”.