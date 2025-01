Mar del Plata: detuvieron a un hombre que abusó sexualmente de una joven con discapacidad en la playa Bristol

Un hombre fue detenido acusado de abuso sexual simple y lesiones leves luego de que ataque a una joven de 19 años con discapacidad. El hecho sucedió en la playa Bristol, en Mar del Plata y, antes de escapar, también golpeó a la pareja de la víctima.

El violento episodio ocurrió a las 17.15 sobre el bulevar marítimo Patricio Peralta Ramos al 2500, a la altura de la playa popular y a 350 metros del Casino Central. Según detallaron los testigos, el abusador, de 39 años, le dio un beso por la fuerza en la mejilla a la joven y la acosó por encima de sus prendas de vestir. La víctima, de 25 años, estaba acompañada de su pareja.

El novio quiso interceder para frenar al abusador, pero recibió varios golpes de puño en su rostro y cuerpo. Según precisaron las autoridades policiales, ambos presentan cuadros de retrasos madurativos y fueron asistidos por la madre del chico.

Efectivos de la Subcomisaría Casino de Mar del Plata, dependiente de la Estación de Policía Deparmental de Seguridad de General Pueyrredón de la Policía Bonaerense, lograron dar con el atacante en la zona de la playa popular, minutos después del aberrante hecho.

Ahora se encuentra detenido por abuso sexual simple y lesiones leves y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, tal y como lo solicitó el fiscal Guillermo Nicora, titular de la UFI de Flagrancia de Mar del Plata.

Monte Hermoso: un hombre atropelló a un grupo en la playa por el estilo de música

Una nueva discusión que terminó en un ataque salvaje por la música ocurrió en el marco de los festejos de Fin de Año y esta vez el escenario fue la playa de Monte Hermoso donde un joven atropelló a otros tres con su vehículo todoterreno tras pelearse por el estilo de la música. Hubo heridos y el atacante huyó del lugar pero luego fue demorado.

Todo ocurrió en la zona de La Huella, un sector de Monte Hermoso donde se lleva a cabo todos los años una fiesta con música techno para despedir el año. Tras la fiesta, alrededor de las 8 am, un grupo de personas con un vehículo todoterreno UTV Can Am puso un parlante a todo volumen con otro género musical. Según el portal local BHInfo, ante esto, los organizadores del evento fueron a pedirle que sacaran los parlantes, pero todo terminó en una discusión violenta.

En ese momento que el dueño de un todoterreno subió a su vehículo, comenzó a chocar a la gente que le pidió que saquen la música. Algunos lograron esquivar, pero alrededor de tres jóvenes, cuyas identidades aún no trascendieron, fueron impactados por el choque. Tras el ataque, el conductor corrió hacia los médanos y escapó. La Policía lo encontró en la zona minutos más tarde y lo demoró.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso, Fernando Vera, confirmó a medios locales que las tres víctimas del choque están fuera de peligro, con lesiones leves.