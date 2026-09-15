El Malba celebra sus 25 años con una fiesta con entrada gratuita este sábado y muchas actividades

Del viernes 18 al lunes 21 de septiembre el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) celebrará sus 25 años. De la mano de Eduardo Constantini, el Malba nació en septiembre del 2001. Sus salas exhiben un patrimonio de aproximadamente 400 obras de los principales artistas modernos y contemporáneos de la región, además de contar con exposiciones temporales a lo largo del año.

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El aniversario del primer cuarto de siglo del museo estará lleno de actividades, entre ellas, una fiesta este sábado en Plaza Perú. A partir de las 20:30, quienes se acerquen van a poder disfrutar del ciclo "Música a cielo abierto" a cargo de los DJs MissLupe y Carlos Alfonsín. Se trata de una propuesta con entrada libre y gratuita, a diferencia de la mega fiesta que tomará lugar el jueves y en la que los asistentes tendrán acceso anticipado a las nuevas exposiciones, música en vivo, DJ set y barra libre durante toda la noche.

El Malba celebra sus 25 años con actividades con entrada libre y gratuita. Foto: Malba

Qué otras actividades habrá por el aniversario 25° del Malba

Para celebrar sus 25 años, el Malba contará con muchas actividades para todas las edades. Todas estas son con entrada libre y gratuita, excepto el seminario internacional que requiere inscripción previa en la web del museo. Asimismo, el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de septiembre el ingreso a las exposiciones será sin costo.

Viernes 18 de septiembre. Museo abierto de 12:00 a 19:00

Latinoamérica en escena, Seminario Internacional Malba 25. Cupos agotados. Transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Malba.

10:30 a 10:40 Palabras introductorias de Teresa Bulgheroni, Vicepresidente Malba

10:45 a 12:00 Panel 1: Arte contemporáneo: recorridos ancestrales y devenires al futuro. Participan Beatriz Milhazes, Tomás Saraceno, Natalia Flores, Alicia Chalabe y Cesar Iván Arjona. Modera: María Amalia García.

12:15 a 13:30 Panel 2: Viva Frida. Participan Circe Henestrosa, Gannit Ankori, Perla Labarthe y Jessica Serrano. Introducción a cargo de Elina Costantini.

15:30 a 16:00 Panel 3: El arte de mirar. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo en conversación con Carmen Reviriego.

16:00 a 16:30 Panel 4: Un año de diplomacia cultural: Catar y Argentina. H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani en conversación con Glenn Lowry.

17:00 a 17:30 Panel 5: Trayectoria y estrategia de coleccionismo de Patricia Phelps de Cisneros. Patricia Phelps de Cisneros entrevistada por Eduardo F. Costantini.

Sábado 19 de septiembre. Museo abierto de 12:00 a 00:30. Entrada libre y gratuita

11:00 a 13:30 Inauguración en Malba Puertos (Escobar, Provincia de Buenos Aires) de Hola, ¿estás? Arte argentino entre los 90 y los 2000.

12:00 a 21:00 Las exposiciones Latinoamérica en Expansión y Belkis Ayón. Mito y desobediencia abiertas para visitar.

14:00 a 18:00 Estaciones por Malba Educación: trenzas de pelo, bordado comunitario, autorretratos, banderines mexicanos y sellos, en hall y explanada de Malba.

19:00 a 00:30 Inauguración en Malba de Viva Frida de Frida Kahlo y tres nuevos núcleos de Latinoamérica en expansión (No requiere inscripción. Ingreso por orden de llegada).

20:30 a 23:30 Dj Sets de artistas sorpresa en la Plaza Perú por Malba Joven.

Domingo 20 de septiembre. Museo abierto de 12:00 a 18:00. Entrada libre y gratuita

12:00 a 18:00 Las exposiciones Viva Frida, Latinoamérica en expansión y Belkis Ayón. Mito y desobediencia abiertas para visitar.

19:30 a 21:30 Desfile de cierre de la Semana de la Alta Costura en explanada. Participan las diseñadoras Natalia Antolín, Carla Fernández, Pía Carregal y Camila Romano. Cierre musical a cargo de Silvestre y la naranja

22:00 a 24:00 Proyección de Metrópolis (1927) de Fritz Lang con música en vivo por la National Film Chamber Orchestra en la Plaza Perú.

Lunes 21 de septiembre. Museo abierto de 12:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita