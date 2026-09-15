Frida Kahlo llega por primera vez a Sudamérica con una muestra inédita en el MALBA.

La exposición “Viva Frida” abrirá sus puertas el 20 de septiembre y reunirá más de 300 piezas vinculadas a la artista mexicana. La propuesta podrá visitarse hasta marzo de 2027 y estará acompañada por una programación especial de moda, música, cine y cultura mexicana.

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El universo de Frida Kahlo desembarcará por primera vez en Sudamérica con Viva Frida, una exposición que reunirá en Buenos Aires más de 300 objetos y piezas originales vinculados a una de las artistas más reconocidas de México. La muestra se inaugurará el sábado 19 de septiembre a las 19, con entrada libre y gratuita, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y podrá visitarse desde el domingo 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.

La exposición es organizada por SAC, Semana de la Alta Costura Argentina y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección general de Elina Costantini, y cuenta con la curaduría de la Dra. Circe Henestrosa. La propuesta busca alejarse de una mirada exclusivamente centrada en la obra pictórica de Kahlo para poner el foco también en los objetos que formaron parte de su vida cotidiana y en la construcción de su identidad artística.

Vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas, documentos de archivo, litografías y pinturas integran el recorrido, junto con piezas pertenecientes a las colecciones de Eduardo y Elina Costantini. También se incorporan materiales de la Colección Gannit Ankori y de una colección privada de fotografías.

Uno de los ejes centrales de Viva Frida es precisamente la relación entre arte e identidad. La exposición propone observar cómo Kahlo convirtió su propia imagen en una herramienta de expresión y construyó, a través de su vestimenta, su cuerpo y su representación, un lenguaje que atravesó cuestiones vinculadas con la política, el género, la discapacidad y la identidad cultural.

De esta manera, el público podrá acercarse no solo a la artista detrás de algunas de las pinturas más emblemáticas del siglo XX, sino también a los elementos que contribuyeron a construir el personaje y el imaginario que todavía hoy forman parte de la cultura popular.

Tres días de actividades especiales en el MALBA

La llegada de Viva Frida estará acompañada por una programación especial organizada en el marco de la cuarta edición de SAC, Semana de la Alta Costura Argentina, que tendrá como escenario principal la explanada y el lobby del MALBA.

El domingo 20 de septiembre, desde las 20, habrá un live set que combinará música y narraciones para abordar el vínculo entre Frida Kahlo y Chavela Vargas. Media hora más tarde, a las 20.30, se realizará el desfile de cierre de SAC, con la participación de las cuatro diseñadoras que formaron parte de esta edición. La presentación estará inspirada en el universo visual y textil de Kahlo. El cierre de la jornada estará a cargo de Silvestre y La Naranja, que ofrecerá un show acústico a las 21.

El universo de Frida Kahlo desembarcará por primera vez en Sudamérica con Viva Frida.

La celebración continuará el lunes 21 de septiembre desde las 18.30 con una fiesta abierta en la explanada y el lobby del museo. El encuentro incluirá música en vivo, folclore mexicano, comidas y tragos típicos. Como cierre, a las 22 se proyectará Frida, naturaleza viva, película mexicana de 1983 dirigida por Paul Leduc y protagonizada por Ofelia Medina, que reconstruye distintos momentos de la vida de la artista.

La programación se desarrollará como parte de los festejos por los 25 años del MALBA y buscará ampliar la experiencia de la exposición a través de distintas disciplinas artísticas. Así, la llegada de Viva Frida a Buenos Aires no quedará limitada a las salas del museo: durante tres jornadas, el universo de Kahlo también se trasladará a la moda, la música, el cine y la cultura mexicana.