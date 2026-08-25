Magdalena: detuvieron a 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense por denuncias de abusos y torturas

Quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron detenidos acusados de torturar y abusar sexualmente a presas del Penal N° 51 de Magdalena. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se busca esclarecer los hechos.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la situación ocurrió entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. La denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N°11 de La Plata, señaló a los diferentes agentes por irrumpir en uno de los pabellones tras una pelea menor entre dos internas, en la que habrían usado gas pimienta contra cuatro mujeres y bloqueado las salidas.

Las detenidas habrían sido obligadas a denudarse y, ante su resistencia, los efectivos denunciados utilizaron tortura física. Entre los ataques denunciados, las presas aseguran que les sumergieron la cabeza en piletones con agua para cortarles la respiración, las golpearon en reiteradas ocasiones y al menos dos de las reclusas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.

"Tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes personales rotos, rasgados por los propios penitenciarios y mezclados con basura. La que permaneció en el lugar, sin ninguna asistencia psicológica, intentó suicidarse devastada subjetivamente por lo sufrido", denunció la CPM en un comunicado.

¿Cómo avanzará la investigación contra los agentes penitenciarios?

La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Pablo Masi, quien emitió la orden para la detención de las 15 agentes en distintas dependencias carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Todos están acusados de los delitos de tortura, abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad durante sus funciones.

La medida fue abordada luego del trabajo conjunto y las tareas coordinadas con la fiscalía actuante, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. “El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirman su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar”, sostuvieron.