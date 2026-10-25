Madrid, centro mundial de la lucha contra la obesidad

(Desde Madrid).– En 2018, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 61,6 % de los adultos argentinos tenía exceso de peso, un 12% más que en 2005. En 2019, la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud mostró que entre los mayores de 18 años, el exceso de peso llegaba al 67,9 % (34 % de sobrepeso y 33,9 % de obesidad); la condición afectaba al 41,1% de los chicos y adolescentes de 5 a 17 años, y en los menores de cinco, esa cifra ascendía el 13,6%. Los números varían según la encuesta y la metodología, pero apuntan todos en la misma dirección: la obesidad es uno de los problemas centrales de la salud pública y, como destacó un reciente trabajo publicado en The Lancet, una de las mayores amenazas en términos de vida saludable para lo que queda de este siglo. Se calcula que ya alcanzó proporciones epidémicas y que para 2030, mil millones de adultos serán obesos.

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Este lunes 26 de octubre, en Madrid, donde una muchedumbre ajena a la irritación que inunda varias de las principales ciudades de Europa aprovechaba el domingo soleado para pasear e invadir los negocios de moda de la Gran Vía, la obesidad ocupará el centro de la escena cuando inicie sus sesiones la reunión anual más importante de la Federación Mundial de Obesidad. Este año, en simultáneo con la Cumbre Global de Obesidad, que organizan el Ministerio de Sanidad de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con Unicef y el Banco Mundial como socios.

Los encuentros se realizan bajo el lema de “responsabilidad compartida para avanzar en la prevención y el manejo de la enfermedad” y giran en torno de la idea de que, si bien los gobiernos tienen a su cargo las políticas públicas, sin el resto del ecosistema, ninguna estrategia termina de funcionar. Por eso, la convocatoria incluye a sistemas de salud, sociedades científicas y profesionales, organizaciones civiles y personas que conviven con este cuadro.

De acuerdo con la OMS, lo que décadas atrás era un problema de países ricos se instaló también en las naciones de ingresos medios y bajos, y dentro de ellas, en los sectores más vulnerados. Se estima que en 2019, la obesidad contribuyó a unos cinco millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, trastornos neurológicos, enfermedades respiratorias crónicas y problemas digestivos. La pandemia dejó otro dato preocupante: quienes tenían obesidad enfrentaron un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar Covid grave.

Los sanitaristas piensan que sin frenar el avance de la obesidad no será posible cumplir la meta de reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El esfuerzo se justifica porque la obesidad es prevenible. Desde el punto de vista individual, las recomendaciones se repiten desde hace años: moderar el consumo de grasas y azúcares, sumar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, y mantenerse físicamente activo. Pero a este menú, la OMS le agrega un condimento crítico: lo que comemos y cuánto nos movemos no solo depende de una decisión personal, sino en buena parte del entorno socioeconómico en el que vivimos, que condiciona seriamente nuestro margen de elección y la posibilidad de poner en práctica las indicaciones.

De allí que se plantee que más que una responsabilidad individual, se impone un compromiso social y de políticas públicas. La salida no se encontrará si no se crean comunidades donde la alimentación sana y la actividad física sean verdaderamente accesibles, tanto en lo que hace a su costo económico como a la arquitectura institucional que las hace posibles en la escuela, el trabajo y el esparcimiento. Eso implica actuar sobre la producción, el marketing y los precios de los alimentos, pero también sobre la pobreza y el diseño de las ciudades, sin descuidar servicios de salud, tanto en el hospital como en las comunidades, preparados para detectar, prevenir y tratar el trastorno.

Johanna Ralston, directora ejecutiva de la Federación Mundial de Obesidad desde 2017, confesó en estos días que esta iniciativa comenzó a un año del inicio de la pandemia: un colega de la OMS le dijo que había llegado la hora de una resolución sobre obesidad. Ya existían antecedentes, desde un informe clave del año 2000, hasta la comisión sobre obesidad infantil de 2016, pero las tasas seguían subiendo, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, y el Covid desnudó la urgencia de actuar. Los Estados pidieron respuestas más rápidas y así surgió el Plan de Aceleración de la OMS.

"Cinco años después estamos en Madrid", escribió Ralston. Y varios se sumaron a trabajar para llegar a la misma meta: solo este año hubo cumbres sobre el tema organizadas por la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) en mayo, por la propia Federación en México, y en Canadá, el Reino Unido y la India. Para Ralston, esa red de encuentros bien conectados es una buena señal frente a lo que considera el desafío sanitario más urgente del siglo.

Los debates del foro se centrarán en cómo cambiar los entornos que moldean la salud, los caminos para pasar de una atención fragmentada a una más coherente, y en cómo ir del diagnóstico a la acción. Todo esto será la antesala de la Cumbre de la OMS, que se extenderá durante tres días y estará centrada en los 34 países pioneros del Plan de Aceleración, entre ellos España. Culminará el miércoles 28 con la Llamada Global a la Acción Acelerada para Detener la Obesidad, mediante la cual países y organizaciones renovarán sus compromisos políticos para 2026-2030.

Se puede seguir el Foro en directo registrándose en www.worldobesity.org. Y la sesión de alto nivel se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la OMS.