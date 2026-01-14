Una estación de servicio: la Luna estaría cerca de surfrir un impactante cambio por el Hombre.

No se trata de una película de ciencia ficción, sino que es real cuando decimos que científicos están planeando convertir la Luna en una estación de servicio. Según una publicación de National Geographic, "la carrera espacial entre China y Estados Unidos" ahora tendría un nuevo capítulo: extraer los minerales del satélite natural de la Tierra.

"Tanto Estados Unidos como China planean construir sus propias bases en el polo sur lunar. Esa ubicación no es aleatoria; se cree que contiene reservas de agua, ya sea en forma de hielo, agua enterrada o ambas cosas. Esas reservas podrían utilizarse para hidratar a los astronautas, cultivar y fabricar combustible para cohetes", explicaron desde la revista de ciencia, la cual detalló que no se trata de una teoría descabellada, sino que: "El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Cuando se licuan, ambos elementos pueden inflamarse y utilizarse para propulsar naves espaciales de forma muy eficaz".

La Luna se convertiría en una estación de servicio para los viajes a Marte.

De esta manera, "el polo sur lunar se convertiría en un depósito de combustible, capaz de fabricar su propio propelente en lugar de tener que enviarlo desde la Tierra a un alto costo". Pero, ¿cuál es el objetivo de convertir la Luna en una estación de servicio? La respuesta es muy sencilla: facilitaría las expediciones a Marte. En este sentido, NatGeo cita a George Sowers, ingeniero mecánico de la Escuela de Minas de Colorado, quien explica: "Las ventajas de disponer de propelente en abundancia producido en la superficie lunar son enormes", y determina: "El agua es el petróleo del espacio".

Cuándo convertirán a la Luna en una estación de servicio

Aún estamos lejos de que suceda la conversión de la Luna en una estación de servicio, pero los planes están en marcha, de eso no caben dudas. Según ilumina NatGeo: "El primer paso será averiguar dónde se esconde el agua de la Luna. Los astronautas aún no han explorado el polo sur lunar y, aunque las pruebas obtenidas por las sondas orbitales de la NASA y la agencia espacial india han determinado que contiene agua, es posible que no sea abundante".

La clave está en el hielo lunar, y sobre esto: "En los últimos años, las agencias espaciales y los socios industriales han ideado diferentes formas de utilizar el calor para recuperar el hielo lunar. Una de las propuestas consistiría en utilizar un motor cohete, atrapado bajo una cúpula presurizada, para excavar cráteres más profundos y extraer más agua que con otros métodos", explica la revista de ciencia. En concreto, es cuestión de tiempo para que la Luna pase a ser la estación de servicio del espacio exterior.