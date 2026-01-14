Vivió hace 90 millones de años: qué dinosaurio nuevo encontraron científicos del CONICET en Neuquén

Científicos del CONICET realizaron un importante descubrimiento en los últimos días en Neuquén: hallaron un dinosaurio saurópodo que vivió hace más de 83 millones de años en la provincia. La especie fue bautizada Yeneen houssayi y la descripción científica fue publicada en la revista Historical Biology.

El estudio fue realizado por un equipo interdisciplinario que incluye a Flavio Bellardini (IIPG, CONICET-UNRN), José Luis Carballido (Museo Paleontológico Egidio Feruglio), Ariel Méndez (IPGP-CONICET) y Alberto Garrido (Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”), entre otros.

El nuevo dinosaurio pertenece al grupo de los titanosaurios, dinosaurios herbívoros de cuello y cola largos y cuerpo cuadrúpedo que fueron abundantes en el período Cretácico. Su identificación aporta información clave sobre la diversidad de estos gigantes en el sur argentino.

Qué características tiene el dinosaurio encontrado en la provincia de Neuquén

Según explicó Leonardo Filippi, investigador del CONICET en el Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces y primer autor del trabajo, Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en relación con su cuerpo, medía entre 10 y 12 metros de largo y podía pesar entre 8 y 10 toneladas.

Filippi precisó que las características que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales completas, el sacro y la primera vértebra de la cola, restos que fueron preservados en buen estado y comparados con otros titanosaurios conocidos.

El nombre del género, Yeneen, fue inspirado en la cultura tehuelche o Aónikenk, cuyo significado remite a una “entidad relacionada al invierno”, en alusión al área de La Invernada, donde se realizó el descubrimiento. El nombre de la especie, houssayi, honra a Bernardo A. Houssay, fundador y primer presidente del CONICET y Premio Nobel de Medicina en 1947.

Los restos fueron encontrados en un sitio reportado por primera vez en 2003 por un oficial de Gendarmería en la zona de Cerro Overo- La Invernada, cerca de Rincón de los Sauces. En ese momento, las dificultades de acceso impidieron el rescate inmediato de los fósiles. Fue con la apertura de nuevos caminos, a partir de 2013, cuando el yacimiento pudo ser explorado por paleontólogos, técnicos y voluntarios.

Las tareas de excavación se realizaron entre 2013 y 2014. Se recuperaron seis vértebras cervicales, diez dorsales completas con costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal. Además, se hallaron restos de un segundo individuo juvenil y de un tercer saurópodo titanosaurio distinto, que será objeto de futuros estudios.

Este nuevo hallazgo no solo amplía el registro de titanosaurios en la región, sino que permite comparar anatomías completas dentro de un mismo yacimiento. Los especialistas señalan que la presencia de varias especies en un mismo contexto geológico podría deberse a diferencias en estrategias de alimentación o incluso a eventos de reemplazo entre faunas del Cretácico Superior.