Primera Luna Roja de 2026: cuándo es, qué significa y por qué la llaman "de sangre".

El 2026 se encuentra próximo a su primera luna roja o "de sangre". Este fenómeno astronómico es uno de los más importantes de cada año, que además, puede tener lugar más de una vez a lo largo de lo 365 días. En esta oportunidad, la misma ocurrirá entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo, por lo que durante dos días se podrá disfrutar. Durante ese período de tiempo, la Luna atravesará la región más oscura de la sombra de la Tierra, también conocida como umbra terrestre, lo que provocará que el satélite natural adopte tonalidades rojizas y anaranjadas.

Qué es la luna roja y por qué se la llama "de sangre"

La luna roja, también conocida como luna de sangre, es un fenómeno astronómico que ocurre durante un eclipse lunar total. En ese momento, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. A diferencia de lo que muchos creen, la Luna no desaparece del cielo, sino que adquiere un tono rojizo, anaranjado o cobrizo que puede variar según las condiciones atmosféricas.

La luna de sangre tendrá lugar entre el 2 y el 4 de marzo 2026.

Este cambio de color se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersan, mientras que las más largas, como el rojo y el naranja, logran atravesar la atmósfera y se desvían hacia la superficie lunar. Es el mismo efecto que explica los atardeceres intensos, pero proyectado sobre la Luna. Por eso, durante el eclipse total, la Luna se tiñe de ese color tan particular que la vuelve protagonista del cielo nocturno.

El nombre “luna de sangre” no tiene un origen científico, sino cultural. A lo largo de la historia, este fenómeno estuvo asociado a creencias, mitos y presagios, ya que su apariencia rojiza resultaba impactante y poco habitual. Sin embargo, desde la astronomía, se trata de un evento completamente natural y predecible, que no implica ningún cambio negativo ni efectos especiales sobre la Tierra.

¿Se podrá ver la luna roja desde Argentina?

Sí, la luna roja se podrá ver desde Argentina. Incluso, nuestro país tendrá un lugar privilegiado, ya que este fenómeno se podrá observar en su totalidad, es decir, en sus fases penumbral, parcial y total. Más allá del territorio argentino, el eclipse será visible en amplias regiones del planeta, incluyendo América del Norte y del Sur, el océano Pacífico, Asia y Oceanía.