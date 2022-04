Conflicto en el Incaa: Luis Puenzo dijo que aún no le pidieron la renuncia

"Si me tengo que ir, me iré", resaltó en declaraciones radiales el director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Ayer hubo una masiva protesta en la puerta del instituto para reclamar su renuncia y pedir mayor presupuesto del Estado para el sector.

El director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, habló por primera vez tras las protestas de colectivos de actores y directores a su gestión, que este lunes terminaron con la intervención de la Policía de la Ciudad. A pesar de lo que manifestó el ministro de Cultura, Tristán Bauer, sobre los potenciales "cambios" que se implementarían en lo sucesivo; el funcionario aseguró que desde el Gobierno todavía no le pidieron su renuncia y que "se ha enterado por los medios" de su posible salida del Instituto. A las 16 horas se reunirán los funcionarios para definir la situación

"Si me tengo que ir, me iré. No me pidieron la renuncia", afirmó Puenzo en declaraciones a AM750. "No evité aplicar asignaciones específicas ni subsidios; hemos hablado muchas veces con el colectivo de actores, este reclamo no arrancó ahora, es de larga data", agregó el director de cine en diálogo con Víctor Hugo Morales.

Además, Puenzo afirmó que si le piden su renuncia, el Gobierno se tiraría "un tiro en el pie". "Muy difícilmente podamos tener un aumento de presupuesto en este contexto, el Presupuesto nacional no fue aprobado y la realidad es muy dura, es difícil suponer que puede haber más dinero que este, se trata de administrarlo sanamente. Ojalá, hubiera sido bueno, hacerlo de común acuerdo con la industria", argumentó.

Diferentes actores del sector audiovisual convocaron a una concentración el lunes en la que se exigió la renuncia de Puenzo y, mientras ocupaban la vereda y parte de la calle, la policía arremetió contra los manifestantes. Hubo empujones y gritos y algunos manifestantes terminaron dentro de los patrulleros.

Ante la situación planteada, dos horas después del inicio de la protesta el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer llegó hasta la sede del Incaa y expresó: "Vine a parar la represión y a liberar a los detenidos. En este momento empezamos a trabajar en esto, ya hablé por teléfono con Enrique Avogadro (ministro de Cultura porteño)". Al respecto, Puenzo destacó que " la represión brutal de la Policía es muy repudiable", al tiempo que detalló que "eso colaboró muchísimo con que la situación empeorara".

El decreto de la discordia y la disputa por el Plan de Fomento

El principal descontento con la gestión del cineasta es con la no modificación del Plan de Fomento, un conjunto de normativas que deberían ayudar a la producción y financiación del cine independiente. "Nosotros impulsamos la ley de Cine que se promulgó en el año 1994. Allí el fondo de fomento tocó los 60 millones de dólares. En este momento el presupuesto apenas supera la mitad. Se redujo impresionantemente. Y la industria se multiplicó por diez", sentenció en ese sentido el director del Incaa.

Puenzo habló además de la "situación desesperante" que está atravesando el sector, una que "conoce la propia industria". "Tenemos el presupuesto que tenemos, 5 mil millones de pesos al año en curso, y tenemos este horizonte oscuro porque en este momento nadie ignora que hablar de subsidios es casi una mala palabra", sumó.

Los trabajadores del cine acusan a Puenzo también de llevar adelante una política en la que se direccionan los subsidios a la industria del cine a las grandes producciones y se deja de lado gran parte de la producción audiovisual nacional. Este martes, un día después de los incidentes, el director del Incaa aclaró que "ese es uno de los grandes malentendidos" que caracterizó a la movilización de ayer.

El funcionario afirmó que el documento que circula es en realidad un "borrador que fue robado" de la institución y que contiene "datos erróneos". "El proyecto es un muy buen proyecto. Se lo discutió en la industria y tiene números muy diferentes de los que se envió a la Secretaría Legal y Técnica", puntualizó.