La hipótesis detrás del misterio de la camioneta en el caso Loan: una discusión, complot y perfiles psicológicos

Mientras la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña se acerca a cumplir los 8 meses la querella insiste con el pedido de profundizar varias pericias que consideran que al principio de la investigación se hicieron mal o directamente no se realizaron. En ese sentido, en los últimos días pidieron que se realicen nuevas pericias a la camioneta Ford Ranger y al auto Ford Ka para conocer qué movimientos pudieron haber realizado el día de la desaparición del menor y los días posteriores cuando el matrimonio se alejó de la localidad correntina de 9 de Julio.

Según el expediente, la camioneta fue analizada en varios puntos: los peritos ya trabajaron sobre los guardabarros, quitando incluso una cubierta de la camioneta y también sobre los faros y la parte inferior de la camioneta. Esas pericias se realizaron después de que Laudelina haya denunciado que Loan fue atropellado por Carlos Pérez y Victoria Caillava y luego lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Con esas pericias desmintieron esa denuncia y determinaron que no había rastros que confirmen que el chiquito había sido embestido por la camioneta cuando el matrimonio se retiraba del almuerzo. Además, aún no pudieron ubicar en el plan criminal por qué hallaron rastros de Loan en el auto que no estuvo el día de la desaparición en el campo.

El perito José Mazzei confirmó que “utilizarán nuevas pericias y análisis tecnológicos” para desarmar completamente los frentes de los vehículos y buscar no sólo rastros físicos sino también analizar las computadoras y sistemas. De esta forma, por ejemplo, buscar si existe algún dispositivo de rastreo o de mapas que permitan conocer qué caminos utilizaron y si en qué lugares hubo detenciones en esos viajes. Así, por ejemplo, buscan comprobar una hipótesis que asegura que Carlos Pérez y Victoria Caillava se reunieron con el entonces comisario Walter Maciel durante las primeras horas de la desaparición y antes de que el matrimonio y el jefe policial fueran al campo de la abuela Catalina. Esa hipótesis que los investigadores basaron en una pericia de telefonía celular no fue confirmada del todo por la Justicia aunque nunca fue descartada del todo ni ninguno de los tres imputados confirmó ni desmintió.

Por otro lado, la pericia sobre la camioneta no daba cuenta de un atropellamiento sino rastros del menor en la caja del vehículo. La Justicia desestimó con esos datos la idea de que fuera atropellado y sumaron fuerza algunas otras hipótesis. Para esto sumaron el análisis de las pericias psicológicas que se sumaron al expediente a mediados de noviembre y que marcaron para la querella una sospecha clave sobre Carlos Pérez. Al leer esas pericias, el abogado querellante Juan Pablo Gallego aseguró que “la pericia al señor Pérez, que es marino, da cosas parecidas a las personas que he metido en la cárcel. Es una persona que podría tener una determinación sexual vinculada a menores”. Con esa mirada, tomó fuerzas la sospecha de que Loan podría haber sido captado para un ataque sexual aunque tampoco pudieron avanzar en la hipótesis de si fue entregado para tal fin o el ataque fue de alguno de los hoy imputados.

Allí los investigadores siguen tratando de armar el plan criminal del ataque a Loan. Según la acusación, entienden que Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava fueron los líderes del ataque. En esta línea, la querella apunta que debe sumarse a Macarena Peña aunque todavía no fue imputada en la causa. La segunda línea, para los acusadores, está ocupada por Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel Ramírez que llevaron al menor al naranjal junto a los otros chicos y en ese círculo suman al ex comisario Walter Maciel como el artífice del encubrimiento. Allí entienden que el jefe policial se llevó a la comisaría a las segundas líneas; Benítez, Ramírez y Millapi; liberó el camino para la ausencia de Pérez y Caillava y mantuvo a Laudelina y Macarena en el campo para poder desviar la investigación, siendo ellas quienes luego encuentran el botín del pequeño, una prueba de la que hoy nadie discute que fue plantada.

De esta forma, las nuevas pericias que reclama la querella buscan poner el foco en que Carlos Pérez sería el artífice del traslado de Loan luego de que fuera captado en el campo mientras otros integrantes de la banda distraían a José, el papá del chiquito. Así la Justicia podría poner un marco a la investigación por la sustracción y ocultamiento del menor sabiendo que no encontraron rastros en la zona rural lo que indica que fue alejado de allí y buscarán responder no sólo quiénes lo hicieron sino también hacia dónde.