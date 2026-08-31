Lluvia y alerta amarilla y naranja para siete provincias del país: cuáles son las afectadas

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la jornada de este lunes se presentarán distintos fenómenos en diferentes regiones del país, que van desde tormentas fuertes con caída de granizo hasta nevadas persistentes y ráfagas de viento Zonda.

En esa línea, emitió alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo que afectan a las provincias de Chubut, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes y Misiones.

Las provincias bajo alerta meteorológica

La región más afectada del país por las condiciones meteorológicas adversas es el litoral, particularmente el este formoseño y las provincias de Corrientes y Misiones, que se encuentran bajo alerta por precipitaciones y tormentas intensas. El fenómeno podría incluir abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, granizadas y vientos soplando a más de 90 kilómetros por hora.

El acumulado de agua en esas zonas se estima entre los 60 y 90 milímetros, y en el noreste de Corrientes se esperan valores de entre 20 y 50 milímetros. Los fenómenos se desarrollarán en la mañana, en las provincias de Corrientes y Formosa, y hacia la tarde en territorio misionero.

En simultáneo, la región del noroeste se verá caracterizada por una con intensas corrientes de aire. En la franja cordillerana y el norte de la provincia de Catamarca, el oeste salteño y zonas amplias de Jujuy se prevén vientos del sector oeste con velocidades promedio de 60 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h.

Alertas por viento Zonda en el norte argentino y por frío, en el sur

Durante la tarde de este lunes regirá en el noreste salteño y el centro jujeño una alerta por viento Zonda. Según el SMN, en estas regiones las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En estos casos desde la entidad se recomienda evitar salir al momento del fenómeno; cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y de aire caliente; retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como las macetas, sillas o toldos; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; conducir con precaución; hidratarse y proteger ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

En cambio la Patagonia, registrará condiciones adversas asociadas al frío. Para el noroeste de la provincia de Chubut, la entidad anticipó un temporal de nieve de variada intensidad durante la noche. Se estiman acumulados de entre 15 y 30 centímetros, y no se descarta la posibilidad de precipitaciones que puedan presentarse en forma de lluvia en las áreas de menor altitud.