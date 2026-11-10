Cómo llegar a Luján para ver al papa León XIV: colectivos, autos, micros o avión

En el marco de la histórica visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, la ciudad bonaerense de Luján se prepara para ser el epicentro de un masivo encuentro de fe. De acuerdo con el cronograma oficial publicado por el Episcopado, el santo padre encabezará la misa el próximo miércoles 11 de noviembre a las 10:00 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se anticipa la llegada de una multitud de fieles provenientes de diversos puntos del país y del exterior, lo que requerirá un importante operativo de movilidad y transporte. Para facilitar el viaje de los asistentes, se detallan a continuación las distintas opciones de acceso al santuario.

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Métodos para llegar a Luján

En tren: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona oeste del Conurbano, se debe abordar el servicio eléctrico de la línea Sarmiento en la estación Plaza Miserere (Once) y descender en la estación cabecera Moreno. Allí se realiza la combinación con el ramal diésel Moreno-Luján. El trayecto total ronda las dos horas y la estación de trenes lujanense queda ubicada a pocas cuadras de la plaza principal del templo.

En colectivo y micro: para el transporte suburbano, la principal vía es la línea 57 (Transporte Atlántida), que ofrece servicios directos desde puntos estratégicos de CABA como Plaza Italia, Once y Liniers, ingresando por el corredor oeste. Asimismo, circulan colectivos locales y provinciales como las líneas 203, 350, 355 y 500, que interconectan Luján con distritos vecinos como Pilar, San Antonio de Areco y Moreno.

El papa León XIV en su llegada a Argentina. (Crédito de foto: Soledad Aznarez)

En ómnibus: para los peregrinos que viajan desde el interior de la provincia o desde el resto del país, diversas empresas de larga distancia conectan de forma directa la Terminal de Ómnibus de Retiro y otras terminales provinciales con la Terminal de Ómnibus de Luján. Por cuestiones operativas del evento, la terminal local reubicó su funcionamiento temporal en la intersección de Avenida Carlos Pellegrini y Humberto.

En auto: el acceso vehicular directo desde la Capital Federal y el primer cordón del Gran Buenos Aires se realiza por la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7). Para quienes provengan del interior, el ingreso se realiza conectando las Rutas Nacionales 5, 8 o 9 con la Ruta Provincial 6. Se debe considerar que el casco urbano de Luján contará con un perímetro de restricción vehicular y cupos limitados de estacionamiento.