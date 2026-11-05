Llega el Pampero al AMBA: qué precauciones tomar ante las ráfagas de viento y la brusca caída de temperatura.

La llegada del Pampero modificará las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. Después de varias jornadas con temperaturas templadas y máximas cercanas a los 25 grados, el ingreso de una masa de aire frío desde la Patagonia provocará lluvias, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso térmico.

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El cambio comenzará a sentirse durante el viernes 6 de noviembre, cuando avance un frente frío y aumente la probabilidad de precipitaciones. Para el sábado se esperan ráfagas de entre 45 y 60 kilómetros por hora, mientras que el domingo llegará el momento más frío del período, con mínimas estimadas de entre 7 y 9 grados en algunos sectores del conurbano bonaerense.

Ante este escenario, es importante tomar algunas precauciones tanto dentro de las viviendas como al circular por la vía pública. Asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, evitar las zonas arboladas durante las ráfagas y extremar los cuidados al conducir son algunas de las recomendaciones para reducir los riesgos.

Llega el Pampero al AMBA: qué precauciones tomar en casa y en la calle

Una de las primeras medidas consiste en revisar balcones, patios, terrazas y ventanas para retirar o asegurar todos los elementos que puedan ser arrastrados por el viento. Macetas, sillas de plástico, mesas livianas, toldos, tendederos y otros objetos sueltos pueden caer o salir despedidos y provocar accidentes.

También se recomienda cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas durante los momentos de mayor intensidad del viento. En el exterior, es importante evitar refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad, marquesinas o carteles publicitarios, ya que pueden desprenderse ramas o caer estructuras.

En caso de lluvias, otra de las medidas importantes es mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, se recomienda no sacar los residuos durante los episodios de precipitaciones fuertes, ya que pueden obstruir los sistemas de drenaje.

Para quienes deban trasladarse, las autoridades aconsejan prestar atención al entorno y evitar circular por calles anegadas, tanto a pie como en vehículo. Si es necesario manejar, hay que reducir la velocidad, mantener una mayor distancia con el automóvil de adelante y circular con las luces bajas encendidas, debido a que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta la distancia de frenado.

El Gobierno porteño también recomienda evitar los desplazamientos por zonas arboladas durante los períodos de viento intenso y extremar las precauciones al conducir, ya que las ráfagas pueden desestabilizar los vehículos. Ante una emergencia en la vía pública o un problema edilicio en la Ciudad de Buenos Aires, se puede llamar al 103.

Cómo prepararse para el descenso de temperatura

Además de las ráfagas y las precipitaciones, el ingreso de aire frío provocará un cambio importante en las temperaturas. Por eso, conviene anticiparse al descenso térmico y tener a mano abrigo adecuado, especialmente para las primeras horas de la mañana y la noche del domingo.

También es recomendable consultar los pronósticos y las alertas meteorológicas oficiales antes de organizar actividades al aire libre o realizar viajes. Las condiciones pueden variar según la zona del AMBA y la evolución del frente frío, por lo que es importante mantenerse informado a través de los canales del SMN.