Las condiciones meteorológicas cambiarán en las próximas horas, dejando atrás los días soleados y las máximas cercanas a los 25 grados, para dar paso a un escenario que combinará lluvias, viento intenso y una caída marcada de la temperatura. El contraste será notorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se impondrá el "Pampero", un fenómeno que traerá condiciones más frías, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora y mínimas de entre 7 y 9 grados en sectores del conurbano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La situación se da en medio del avance del fenómeno de El Niño, que atraviesa la Argentina hace varios meses y que podría extenderse hasta febrero de 2027. Tras varias mañanas y madrugadas con nieblas y lloviznas, el viento del sudoeste que se registró durante la jornada del miércoles despejó las nubes del cielo y generó una caída de la temperatura a primera hora del jueves.

Si bien durante este jueves 5 de noviembre estará mayormente despejado y con ambiente templado (siendo el mejor día de la semana, según los expertos), con temperaturas que pueden escalar hasta los 27 grados, el fin de semana se verá impactado por un frente frío y registros térmicos propios de otra estación durante las primeras horas del día.

¿Qué zonas serán afectadas por el "Pampero"?

El avance del Pampero modificará la circulación de aire sobre la región pampeana y suele reorganizar el estado de la atmósfera en pocas horas. Antes de que llegue a la zona del AMBA, el ambiente conservará humedad y temperaturas moderadas; después del paso frontal, el aire se volverá más seco y fresco, con cielos que tendrán a despejarse.

Esta vez, el cambio de tiempo tendrá dos momentos. Según el meteorólogo Mauricio Saldívar, de Meteored, el primero será con vientos del sudoeste y una mejora temporaria tras los chaparrones y tormentas aisladas de la semana. El segundo será el ingreso de un frente frío procedente de la Patagonia, que aumentará la nubosidad el viernes y dejará lluvias antes de la rotación del viento hacia el sur.

El cambio brusco de las condiciones será durante la tarde del próximo viernes, tras máximas que se ubicarán entre los 23 y 25 grados. Hacia la noche se registrarán bajas temperaturas y un 90% de probabilidad de lluvias con pocos milímetros acumulados. A su vez, se observarán ráfagas de más de 40 kilómetros por hora.

La denominación "Pampero" suele aparecer en los pronósticos locales por su relación con episodios de cambios abruptos, pero no designa una tormenta particular ni un sistema único que se repite de manera idéntica, sino que se trata de una circulación de aire frecuente en el centro y el este del país, vinculada con el ingreso de masas frías desde el sur y sudoeste.

Quienes vivan en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores podrán reconocer sus efectos con facilidad. En tanto, el viento gana fuerza y el cielo podrá cubrirse en la etapa previa, la temperatura baja y, tras el paso del frente, la visibilidad podría mejorar. La amplitud entre la mañana y la tarde también podría crecer cuando el sol vuelva a dominar el cielo.

El mapa del Pampero: ¿Dónde se encuentra?

Según el sitio mencionado, el sábado 7 se registrarán lloviznas en el oeste y el sur, amaneciendo gris varias regiones del AMBA. Más tarde, el cielo se despejará, pero las máximas no pasarán los 19 grados, junto a ráfagas de 45 a 60 kilómetros por hora. El enfriamiento se sentirá con mayor intensidad en el Conurbano bonaerense durante el domingo, con temperaturas que irán entre los 10 y 11 grados en la Ciudad y entre los 7 y 9 en el Gran Buenos Aires.

Hacia la tarde se registrará una jornada de sol pleno con máximas que irán entre los 21 y 23 grados. El "Pampero" se sentirá a partir del viento frío y seco que soplará desde el sudoeste y avanza sobre la región pampeana y el área del Río de la Plata.

Su origen radica en el ingreso de una masa de aire frío y provoca cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, mínimas y máximas de las regiones afectadas.