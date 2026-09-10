Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: cuándo disfrutar del 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas. Foto: Linda

Este martes 15 de septiembre llega la 43° edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, una de las propuestas gastronómicas más esperadas por los fanáticos de estos dos clásicos argentinos. A partir de las 19 horas, más de 1.500 pizzerías y casas de empanadas de Buenos Aires y distintos puntos del país ofrecerán promociones especiales, entre ellas 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas.

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El evento es organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) y permitirá recorrer distintos locales gastronómicos para aprovechar las ofertas durante la noche. Para facilitar la búsqueda, desde la organización habilitarán durante los próximos días un mapa interactivo en el que se podrá consultar los locales adheridos.

Este martes será la Noche de la Pizza y la Empanada. Foto: Linda

Un dato importante es que no todos los productos de la carta necesariamente estarán incluidos en las ofertas. Si bien el descuento del 50% en pizzas y la promoción 3x2 en empanadas son los beneficios establecidos para los comercios participantes, cada local puede definir qué sabores incorpora, cuál será la modalidad de compra y qué medios de pago acepta. Por eso, se recomienda consultar las condiciones de cada establecimiento antes de realizar el pedido.

La Noche de la Pizza y la Empanada busca celebrar la tradición de las pizzerías y casas de empanadas argentinas y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad para probar distintas variedades a precios promocionales. Durante la jornada se podrá optar tanto por sabores clásicos como por propuestas más originales, dependiendo de la oferta de cada comercio.

Degustación solidaria en la previa de la Noche de la Pizza y la Empanada

Además, como previa de la celebración, el lunes 14 de septiembre habrá una degustación solidaria gratuita en el centro porteño. La actividad se realizará de 11 a 15 horas en Diagonal Norte y Cerrito, en la Plaza Astor Piazzolla, donde los maestros pizzeros de APYCE prepararán en vivo más de 5.000 porciones de pizza y empanadas.

Quienes se acerquen podrán colaborar con un bono contribución de $2.000 a cambio de una degustación. Todo lo recaudado será destinado al Batallón 44 de Exploradores Don Bosco. Se trata de una muy buena oportunidad para comer rico y, de paso, contribuir a una buena causa.