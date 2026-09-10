Llega la Burgermania 2026: cuáles son las hamburguesas que participan y cuánto cuesta el combo

A mediados de septiembre llega la Burgermania 2026, el evento que ofrece combos completos por menos de $13.500. La propuesta es imperdible para los amantes de las hamburguesas y se realizará en distintos locales de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

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Cómo funciona la Burgermania: cómo conseguir combos a los $13.500

El evento de hamburguesas se realizará los próximos 15, 16 y 17 de septiembre. La novena edición, denominada Vol. 9 – Signature Edition, propone que cada participante presente una hamburguesa creada especialmente para la Burgermania que se ofrecerá en formato combo: con hamburguesa, papas y bebida. El precio varía según la ubicación del local:

Hamburgueserías en la Ciudad de Buenos Aires: $13.500

En la provincia de Buenos Aires: $12.500

Los combos se pueden comprar de manera anticipada mediante el sitio oficial de Passline, donde se debe seleccionar el local y la fecha elegida. Cada compra incluye un código QR, que deberá presentarse en el establecimiento seleccionado para retirar el pedido.

Sabores especiales: algunas de las hamburguesas especiales de esta edición

Entre las distintas propuestas que forman parte de esta edición, hay algunas opciones que se destacan como una experiencia diferente de la tradicional hamburguesa:

Frytki.arg: doble smash con cheddar y bacon

Se trata de una hamburguesa de doble smash de 100 gramos, cheddar, bacon, cebolla crispy y mostaza dulce. La propuesta estará disponible en sus dos locales de Frytki.arg, de la provincia de Buenos Aires.

Paso de la Patria 85, Ezeiza, y Antonio Fariña 57, Tristán Suárez.

Williamsburg: una burger que vuelve para celebrar su historia

En el Paseo de la Infanta, Williamsburg reversiona una de sus hamburguesas más importantes: la Dylan, elegida por el público como la mejor de la ciudad de Buenos Aires en 2017. Parte de un medallón de asado en pan de Kalis y suma emulsión de rúcula, cebolla caramelizada con miso y miel y queso azul, una combinación que equilibra notas intensas, dulces y frescas.

La Burgermanía se realiza el 15, 16 y 17 de septiembre en la provincia y ciudad de Buenos Aires

Av. del Libertador 3883, Palermo.

LeBross Burgers: la American Crispy

LeBross Burgers presenta para esta edición la American Crispy, una burger que combina doble carne, cheddar, panceta, cebolla crispy, cebolla picada, barbacoa y mayonesa de panceta. Una propuesta cargada de ingredientes que apuesta por diferentes texturas y sabores dentro de una misma burger.