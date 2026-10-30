Llega el fiesta para los amantes de las frutillas: con entrada gratuita y a minutos de CABA, ¿cómo llegar?

La Municipalidad de Escobar y la Colectividad Boliviana organizarán una nueva edición de la Fiesta de la Frutilla, un encuentro que reunirá a productores, propuestas gastronómicas y espectáculos culturales durante el fin de semana.

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La celebración se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre en Belén de Escobar, con actividades pensadas para conocer de cerca el cultivo de esta fruta y descubrir distintas formas de incorporarla a la cocina.

El evento tendrá entrada libre y gratuita y permitirá comprar frutillas frescas directamente a quienes las producen, además de participar de charlas y talleres sobre el trabajo agrícola que sostiene esta actividad en el norte del conurbano bonaerense.

¿Qué hacer en la Fiesta de la Frutilla y cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires?

La segunda edición de la Fiesta de la Frutilla se desarrollará en la Feria de la Colectividad Boliviana, ubicada sobre la avenida de los Inmigrantes, en Belén de Escobar. El predio abrirá sus puertas de 10 a 17, durante ambas jornadas, para recibir a vecinos y visitantes interesados en la producción local.

Uno de los principales atractivos será la feria de productores, donde el público podrá adquirir fruta fresca sin intermediarios y conocer las variedades que se cultivan en el distrito. La propuesta también incluirá puestos gastronómicos con preparaciones elaboradas a base de frutilla, una alternativa para probar diferentes sabores y descubrir nuevos usos de este ingrediente.

La programación sumará charlas y talleres a cargo de ingenieros agrónomos y especialistas, que abordarán cuestiones relacionadas con el cultivo, los sistemas de riego, la sanidad vegetal y el cuidado del suelo. Las actividades permitirán conocer las distintas etapas de la producción, desde el trabajo en las plantaciones hasta la comercialización.

También habrá espectáculos folklóricos y presentaciones vinculadas con la cultura boliviana, que acompañarán las actividades productivas y gastronómicas durante las dos jornadas. Además, se realizarán concursos para reconocer la calidad de las frutillas y las mejores elaboraciones culinarias preparadas con esta fruta.

La celebración busca darle visibilidad a una actividad con presencia en la economía local. En el partido de Escobar hay más de 50 productores dedicados al cultivo de frutillas, por lo que el encuentro funcionará como un espacio de contacto directo entre quienes trabajan en el sector y los consumidores.

¿Cómo llegar a la Fiesta de la Frutilla desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la autopista Panamericana, ramal Escobar, y continuar hasta el acceso a la avenida de los Inmigrantes.

Quienes viajen en transporte público pueden tomar los colectivos de las líneas 60 o 194 hasta Belén de Escobar y continuar desde allí hasta la feria. Otra opción es viajar en tren hasta la estación Escobar y completar el trayecto en colectivo.