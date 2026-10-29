Ubicada en el partido bonaerense de General Madariaga, la Laguna Salada Grande se destaca como un destino para quienes buscan combinar la pesca deportiva con actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza.

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El espejo de agua forma parte de un entorno de humedales, montes nativos y una amplia diversidad de especies, que lo convierten en un atractivo tanto para los aficionados a la pesca como para quienes disfrutan de las escapadas rurales.

Además de las propuestas recreativas, el área cuenta con una reserva natural provincial que protege ambientes fundamentales para la conservación de la flora y la fauna autóctonas.

¿Cómo es la Laguna Salada Grande y por qué le dicen el paraíso del pejerrey?

La Laguna Salada Grande tiene una superficie aproximada de 5500 hectáreas, sin contar los cañadones de desborde, y una profundidad promedio de 2,80 metros en condiciones normales. Su extensión y la variedad de especies que habitan sus aguas la posicionan entre los destinos elegidos para la pesca deportiva en la provincia de Buenos Aires.

Uno de sus principales atractivos es el pejerrey, aunque también se encuentran tarariras, bagres, dientudos y chanchitas. La pesca se practica principalmente desde embarcaciones, con modalidades como la línea de flote y el paternóster, aunque también es posible pescar desde la costa.

La propuesta recreativa se completa con actividades náuticas. El remo en kayak o canoa y la navegación a vela, con windsurf o velero, permiten recorrer el paisaje desde el agua. En los alrededores funciona el Club de Pesca y Náutica General Madariaga, donde los visitantes encuentran espacios para acampar, parrillas, juegos infantiles, proveeduría y alquiler de dormitorios.

Para quienes prefieren una experiencia centrada en la naturaleza, la Reserva Natural Provincial Laguna Salada Grande ofrece otra forma de conocer la zona. El área protegida abarca más de 6000 hectáreas y conserva ambientes de humedal y sectores de bosque nativo, con especies vegetales como tala, coronillo, tembetarí y sombra de toro.

La fauna incluye carpinchos, coipos, zorros, comadrejas coloradas y gatos monteses, además de una importante variedad de aves acuáticas y de bosque. Entre ellas se encuentran cisnes de cuello negro, garzas, gallaretas, cigüeñas, jilgueros, cardenales y calandrias. La organización Aves Argentinas reconoció el área como un sitio AICA, es decir, un Área Importante para la Conservación de las Aves.

Dentro de la reserva también se pueden realizar caminatas por senderos de baja dificultad. El sendero El Carpincho tiene una extensión de 800 metros y atraviesa ambientes del Espinal, la Pampa Seca y la laguna, mientras que el recorrido hacia el mirador La Barranca comprende unos 50 metros y permite obtener vistas panorámicas del espejo de agua y los pajonales. Las visitas guiadas deben coordinarse previamente con los guardaparques.

¿Cómo llegar a la Laguna Salada Grande?

Para llegar desde General Madariaga, el acceso se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad. Desde el kilómetro 21,5 de la Ruta Provincial 74, hay que tomar un camino de tierra y recorrer 12 kilómetros hasta un cruce de tres caminos; allí se debe doblar a la izquierda y continuar otros siete kilómetros hasta el puesto de guardaparques y el club de pesca.