Llega un festival de rock gratuito a una icónica galería de la ciudad de Buenos Aires: los detalles para no perdérselo (Foto: Bond Street)

La ciudad de Buenos Aires tiene una noche vibrante y llena de música, y en septiembre llega un festival de rock a una de sus galerías más icónicas: la Bond Street tendrá un Rock Day. Se trata de un evento en el que tocarán bandas, habrá pop up de vinilos, intervención de murales y otras actividades completamente gratis.

Cómo será el Rock Day en la Bond Street

El festival se realizará el próximo sábado 12 de septiembre en la Galería Bond Street (Av. Santa Fe 1670, CABA ) de 13 a 20 hs. Durante el evento habrá exposición de fotos de diferentes momentos claves de la historia del rock, la intervención de murales en vivo, pop-up de vinilos y muchísimas propuestas gastronómicas.

Las personas que asistan podrán disfrutar de descuentos en locales de los tres pisos durante toda la tarde y, en la previa al evento, se sortearán dos entradas para ver a Social Distortion el 10 de noviembre en el C Art Media.

La entrada a la galería será completamente libre y gratuita. Durante todo el sábado se podrá disfrutar de diferentes bandas en vivo para quedarse un rato más y tener una tarde diferente. Van a tocar:

Gatos Sucios

Hijos de Nadie

Baphometa

Yamila Amaro

Ignacio Dupin

Bond Street: una de las galerías más icónicas de la ciudad porteña

La Galería Bond Street ha sido a lo largo de los años el sitio de reunión de tribus urbanas y fanáticos del rock, indie y hasta el metal. La galería se posicionó como un espacio para encontrar aquello que antes no se había en otros sitios: tatuajes, pircings, remeras de bandas y disquerías con material inédito.

La Bond Street combina tatuajes, pircings, música, indumentaria gótica y grafitis en un solo lugar (Foto:Trip Advisor)

En la Bond conviven los grafitis con los cómics, el diseño independiente, la indumentaria gótica y tatuadores reconocidos. "La historia de la Bond la construyen quienes la recorren todos los días. Artistas, tatuadores, locales y visitantes forman parte de una comunidad que sigue creciendo", sostuvieron desde la galería.