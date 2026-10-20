Llega un crucero para dar la vuelta al mundo por mar: cómo será la experiencia con una escala en Patagonia

Recorrer decenas de destinos y cruzar el océano sin tener que armar y desarmar valijas ofrece mucho más tiempo para conocer lugares y no solo disfrutar los destinos, sino también el viaje. Eso es lo que propone la modalidad de slow travel, donde se contrata una experiencia de crucero que permite darle la vuelta al mundo mientras se disfruta la navegación.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, MSC Cruceros abrió las reservas de su World Cruise 2029, una travesía de 119 noches a bordo del MSC Magnifica que pasará por 45 destinos de 21 países. Partirá de Europa en enero de 2029 y una de sus paradas más esperadas será en el extremo sur de la Argentina: Ushuaia, una de las ciudades más australes del mundo.

Como el barco pasará allí la noche, los pasajeros tendrán margen para conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego, navegar por el canal Beagle y recorrer los paisajes de montañas, bosques y glaciares típicos de la Patagonia. El itinerario también prevé una escala con pernoctación en Río de Janeiro.

Qué otros 44 destinos incluye el crucero por el mundo

La ruta combina ciudades históricas del Mediterráneo, paisajes sudamericanos, islas del Pacífico y destinos de Oceanía y Asia. Entre las particularidades figura una circunnavegación de Australia, que permitirá ver distintas regiones del país desde el mar.

Habrá paradas en Sídney, Melbourne, Adelaida, Isla Canguro, Broome y Darwin, con una mezcla de grandes ciudades, zonas vinícolas, playas y áreas conocidas por su biodiversidad. Luego, el viaje seguirá por Indonesia, con escalas en Bali, Lombok y Java, lugares de templos, tradiciones locales, paisajes volcánicos y playas. También pasará por Singapur, donde otra pernoctación dará tiempo para explorar su gastronomía, sus barrios históricos y su arquitectura.

El crucero recorrerá 45 destinos y

En total, la travesía contempla nueve escalas con noches de pernocte, lo que permite extender las visitas y conocer algunos sitios durante más de una jornada.

Cómo es el viaje y la vida a bordo del MSC Magnifica

El MSC Magnifica fue renovado recientemente y cuenta con cinco restaurantes, 12 bares, teatro, casino, spa y gimnasio, además de otros espacios de entretenimiento. Una de sus novedades es el MSC Yacht Club, un sector exclusivo con suites, restaurante y salón privados, áreas reservadas y servicio de mayordomo y conserjería las 24 horas.

Durante los días de navegación habrá actividades inspiradas en los destinos visitados, cenas temáticas, espectáculos, música en vivo y clases de idiomas y baile. De esta manera, el tiempo en altamar forma parte de la experiencia y no queda reducido al traslado entre puertos.

Desde MSC Argentina recordaronque “los viajes alrededor del mundo permiten descubrir múltiples destinos sin resignar el tiempo necesario para disfrutar de cada experiencia”. Y agregaron: “La navegación también forma parte del viaje: ofrece la posibilidad de desconectarse de la rutina, disfrutar de la vida a bordo y llegar a cada puerto con una perspectiva diferente”.

Fechas de embarque y qué incluye la reserva

Las reservas ya están abiertas y hay cuatro opciones de embarque en Europa: Civitavecchia (Roma) el 4 de enero de 2029, y luego Génova, Marsella y Barcelona. La propuesta incluye:

15 excursiones en tierra.

Un paquete de bebidas Dine & Drink para almuerzos y cenas.

Un 30% de descuento en lavandería.

Los miembros del MSC Voyagers Club de nivel Classic o superior podrán acceder a un 5% de descuento adicional y, hasta el 19 de noviembre de 2026, obtendrán el triple de puntos por su reserva.