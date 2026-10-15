Llega el Campeonato de la Montañita del mate a la Ciudad de Buenos Aires: cómo será el evento que premia a la tradición argentina

Los fanáticos del mate y quienes consideran grandes cebadores podrán disfrutar de un concurso ideal: el Campeonato de la Montañita del Mate. Se trata de un evento en el que se busca poner en valor "el arte" de cebar y donde un jurado especializado evaluará y premiará el conocimiento.

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Cómo será el Campeonato de la Montañita del mate: quiénes pueden participar

El concurso se realizará este viernes 16 de octubre, desde las 18 hs en el Museo del Mate (Avenida de Mayo 853, CABA). Será la primera edición y puede participar gratis cualquiera que considere que su motañita es la mejor, aunque los cupos son limitados.

Los interesados tenían tiempo de inscribirse hasta el lunes 12 de octubre. Los únicos requisitos son llevar un mate vacío, limpio y sin modificaciones. En el lugar se le otorgará yerba, un termo de agua caliente y una bombilla para prepararlo con la montañita. Solo se puede usar ese equipo de mate y las manos, cada participante puede usar la cantidad de yerba que quiera.

Los ganadores podrán recibir alguno de los siguientes premios:

Primer lugar : 5 kg de yerba Piporé Despalada + mochila Piporé + kit matero del Museo del Mate + bombilla Purinox.

: 5 kg de yerba Piporé Despalada + mochila Piporé + kit matero del Museo del Mate + bombilla Purinox. Segundo puesto: mate + yerbera del Museo del Mate + yerba Piporé Despalada.

mate + yerbera del Museo del Mate + yerba Piporé Despalada. Tercer lugar: mate del Museo del Mate + yerba Piporé Despalada.

¿Cómo se elige al ganador?

La competencia se realizará por rondas eliminatorias, en cada una, los participantes tendrán hasta 5 minutos para armar la montañita y deberán esperar hasta la evaluación. El jurado evaluará:

Estructura : que la montañita esté bien formada y se sostenga con el mate apoyado derecho.

: que la montañita esté bien formada y se sostenga con el mate apoyado derecho. Prueba de caída: se dejará caer el mate desde una altura de dos dedos y se analizará si la montañita se desarma. En las rondas finales la altura puede ser mayor .

se dejará caer el mate desde una altura de dos dedos y se analizará si la montañita se desarma. . Durabilidad : los participantes deberán cebar varios mates, todos la misma cantidad, y se analizará si resiste la montañita.

: los participantes deberán cebar varios mates, todos la misma cantidad, y se analizará si resiste la montañita. Sabor: el jurado analizará el gusto finalmente del mate.