Llega a la Argentina el primer autotest de VIH: cómo funciona y cuándo estará disponible

El primer autotest de VIH llegará a la Argentina y permitirá obtener un resultado en 20 minutos a partir de una muestra de saliva y podrá realizarse en casa, sin agujas ni personal capacitado. El dispositivo funciona de manera similar a un test de embarazo y llegará a las farmacias del país el 15 de noviembre.

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Según los datos difundidos durante la presentación llevada a cabo por Laboratorios Richmond, junto con Fundación Huésped, en Argentina se estima que 140 mil personas viven con VIH y que el 13% desconoce su diagnóstico, lo que representa alrededor de 18.200 personas. Además, el 49% de los diagnósticos son tardíos. En este marco, el dispositivo OraQuick permitirá el acceso al diagnóstico temprano y, en caso de obtener un resultado positivo, favorecer que las personas puedan acceder rápidamente al tratamiento.

En este contexto, Florencia Cahn, médica infectóloga de Fundación Huésped, explicó durante la presentación la importancia de incorporar nuevas alternativas de detección y señaló: “El objetivo es que las personas sean dueñas de su propia salud”. Asimismo, advirtió que los estudios de VIH no suelen incluirse entre los análisis de rutina que solicitan los médicos, una situación que contribuye a que muchas personas lleguen tarde al diagnóstico.

El dispositivo se distribuirá en Argentina a partir del 15 de noviembre, en virtud de un acuerdo entre Laboratorios Richmond y la compañía estadounidense OraSure Technologies, fabricante del producto. Según lo informado, OraQuick ya se utiliza en más de 65 países, entre ellos Estados Unidos, países de la Unión Europea, Colombia y Chile. En Argentina, los testeos gratuitos y confidenciales continúan disponibles en hospitales y centros de salud, de acuerdo con la Ley Nacional de Sida.

De acuerdo con los datos técnicos del fabricante, ratificados por Laboratorios Richmond, el autotest alcanza niveles de sensibilidad y especificidad superiores al 99% cuando se utiliza correctamente. Según los datos de ONUSIDA, el 88% de la población mundial que vive con VIH conoce su diagnóstico, mientras que la meta para 2030 es alcanzar el 95%.

Cómo se usa el autotest de VIH y cómo interpretar el resultado

OraQuick es un test de fluido oral que detecta anticuerpos contra el VIH 1 y VIH 2. Para utilizarlo, primero se debe insertar el frasco que contiene la solución en el dispositivo que permitirá leer el resultado. Luego, la persona tiene que tomar una muestra de saliva de las encías superior e inferior con el hisopo y colocarla en la solución.

Después de esperar 20 minutos, el dispositivo mostrará el resultado mediante líneas: una raya indica un resultado negativo, mientras que dos rayas señalan un resultado positivo. En este último caso, se recomienda consultar con un médico para confirmar el resultado y determinar los pasos a seguir. Sin embargo, hay una condición importante para realizar la prueba: se debe respetar un período ventana de tres meses desde el posible contacto con el virus, es decir, el tiempo que transcurre hasta que pueden detectarse los anticuerpos.

Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond, destacó que una de las principales ventajas del dispositivo es que permite realizar el procedimiento sin asistencia profesional. “A diferencia del test de sangre que se utiliza generalmente o el análisis de laboratorio, OraQuick permite que la persona se haga el test desde su casa, en privado, no requiere personal capacitado y no es invasivo ya que no utiliza agujas”, expresó. Además, Bergman aclaró que el VIH no se transmite por saliva, sino que el dispositivo utiliza los anticuerpos presentes en ese fluido para detectar la posible presencia del virus.

Cahn explicó la importancia de detectar el virus a tiempo y sostener el tratamiento antirretroviral. “Es lo que se conoce como I=I. Si una persona con VIH sigue su tratamiento antirretroviral y mantiene una carga viral indetectable por al menos seis meses, no transmite el virus por vía sexual”, afirmó.