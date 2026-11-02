PBA amplía la asistencia alimentaria para personas con VIH e incorpora a niños y niñas expuestos al virus

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió el Programa de Asistencia Alimentaria para personas con VIH (PAAI), que actualmente alcanza a 8.644 beneficiarios. A partir de un nuevo acuerdo entre los ministerios de Salud y de Desarrollo de la Comunidad, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la iniciativa incorporará a niños y niñas que hayan estado expuestos al virus durante la gestación, el parto o la lactancia.

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La medida extiende la cobertura de una política destinada a personas con VIH que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y residen en distritos bonaerenses. El programa consiste en un aporte económico mensual para la compra de alimentos.

La incorporación de niños y niñas expuestos al virus apunta a acompañar a esta población durante el seguimiento sanitario y facilitar la continuidad de los controles médicos. Según se informó, la ampliación busca favorecer la concurrencia a las consultas de salud y la realización de los estudios necesarios para completar el seguimiento de cada caso.

Más cobertura para las infancias expuestas al VIH

La medida también permite extender la asistencia alimentaria a familias que, además de afrontar situaciones de vulnerabilidad económica, necesitan sostener controles específicos vinculados con la exposición al VIH durante las primeras etapas de vida.

Las personas interesadas en solicitar el aporte o recibir asesoramiento sobre los requisitos de acceso pueden acercarse al servicio social del hospital público donde realizan sus consultas médicas o tratamientos relacionados con el VIH. Desde esos espacios podrán recibir información y orientación sobre el procedimiento para acceder a la asistencia.

Inauguración de un nuevo CAPS en Almirante Brown

A principios de octubre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Floreal Ferrara" en el municipio de Almirante Brown. Con esta obra, que demandó una inversión de $3.415 millones y suma cuatro consultorios generales, áreas de odontología, ginecología, vacunatorio, enfermería, farmacia y SUM, la gestión provincial alcanza un total de 213 centros sanitarios construidos para reforzar la atención en el territorio bonaerense.

Durante el acto, Kicillof criticó la gestión del presidente Javier Milei y contrapuso la estrategia provincial frente al contexto socioeconómico actual. El Gobernador afirmó que la salud debe ser un derecho garantizado y no un negocio, al tiempo que remarcó que, ante la pérdida de empleo y obras sociales que sufren muchas familias, la Provincia mantendrá los esfuerzos junto a los intendentes para fortalecer la salud pública.