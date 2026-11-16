La línea de AMBA que estrenó colectivos chinos a GNC: así son las nuevas unidades

La compañía Nuevos Rumbos S.A. comenzó a incorporar colectivos de origen chino a la flota de la línea 132, que ya cuenta con las primeras unidades en circulación por las calles de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

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Se trata de vehículos fabricados por Yutong, propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), que se sumarán progresivamente al servicio para renovar parte de los coches que realizan el recorrido habitual.

La incorporación contempla un total de 10 unidades, de las cuales las primeras dos ya comenzaron a circular, mientras continúa el proceso de llegada del resto de los vehículos, según informó Ciudad de Bondis en X.

¿Cómo son los colectivos Yutong y qué recorrido realiza la línea 132?

Los nuevos coches chinos corresponden al modelo Yutong ZK6126HG y se distinguen por contar con los tubos de almacenamiento de GNC instalados sobre el techo. También incorporan una cartelera electrónica LED de color blanco, diferente de los indicadores azules, rojos y blancos que identifican habitualmente a la flota de Nuevos Rumbos.

La llegada de estos vehículos suma una nueva marca a la empresa, que hasta ahora operaba colectivos de Mercedes-Benz, Agrale, Scania y Volvo. Con Yutong, la línea incorpora una quinta fabricante a su parque automotor.

A diferencia de las unidades diésel tradicionales, las nuevas unidades funcionan con gas natural, un combustible que permite reducir determinados contaminantes y el nivel de ruido durante la circulación, aunque no elimina las emisiones contaminantes.

En cuanto al recorrido, los coches se incorporarán a los servicios de la línea 132, que conecta Flores con Retiro a través de tres ramales. Los servicios A y B parten del Cementerio de Flores y llegan a la terminal de ómnibus de Retiro, aunque utilizan trazados diferentes: uno circula por avenida Carabobo y el otro por Plaza Pueyrredón. El ramal C, en tanto, une Plaza Miserere con Retiro.

Los trayectos atraviesan distintos sectores de la Ciudad y pasan por avenidas como Rivadavia, Pueyrredón, Córdoba y Santa Fe, además de conectar con el área del Microcentro.