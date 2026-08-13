Libros gratis en el subte para todos: qué es el "vagón de lectores" y qué línea de CABA lo tiene

El próximo sábado 22 de agosto el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires sumará una iniciativa muy particular. La Línea H del subte será protagonista de una jornada que busca acercar la lectura a los pasajeros y transformar los recorridos cotidianos en una experiencia cultural compartida.

La actividad se llama “Vagón de Lectores” y tendrá como punto de encuentro la estación Hospitales de la mencionada línea de subte.

Los participantes están convocados a partir de las 15 y desde allí comenzará un recorrido que atravesará las distintas estaciones de la ciudad hasta llegar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es una propuesta distinta pensada para vecinos y usuarios del transporte público para generar un intercambio cultural en movimiento, con canje y suelta de libros gratuitos.

Libros para compartir durante el viaje en subte

Uno de los atractivos principales de la iniciativa será la posibilidad de llevarse libros sin costo e intercambiar algunos que ya hayan sido leídos y puedan encontrar nuevos lectores.

La idea apunta a que los libros circulen de mano en mano y que el viaje en subte se pueda convertir en una oportunidad para descubrir nuevas historias, autores y géneros. De modo que, la propuesta no solo invita a sumarse a vecinos y pasajeros circunstanciales del transporte público porteño, sino también a los amantes de la lectura.

La actividad propone también recuperar el valor del encuentro alrededor del libro y la lectura. En lugar de que los libros permanezcan guardados en bibliotecas o estanterías, se invita a ponerlos nuevamente en circulación y acercarlos a personas que quizás no esperaban encontrarse con una propuesta cultural durante un viaje rutinario.

El vagón de los lectores, de Hospitales a Facultad de Derecho

El punto de partida será la estación Hospitales de la línea H del subte, a las 15hs del sábado. Desde allí, el grupo realizará el recorrido clásico hasta Facultad de Derecho, pero esta vez ofreciendo un trayecto diferente.

La actividad está dirigida a todos aquellos que disfrutan de la literatura y también a quienes simplemente tengan curiosidad y quieran acercarse. El vagón de Lectores buscará que la cultura también tenga su lugar en el transporte público. Anotá: