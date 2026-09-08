Liam Gallagher a los 53 años sobre su salud: “Necesité deshacer años de fiestas”

Durante décadas, Liam Gallagher construyó su imagen alrededor del exceso, la provocación y el espíritu indomable del rock británico. Sin embargo, con el paso de los años, el cantante de Oasis reconoció que aquel estilo de vida tuvo consecuencias y que necesitó cambiar varias de sus costumbres para cuidar su salud.

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En una entrevista con The Sun publicada en 2024, Gallagher aseguró que estaba intentando “deshacer años de fiestas” y volver a una vida más saludable. “Es hora de deshacerlo todo y volver a la realidad”, sostuvo entonces el músico, al reflexionar sobre los años de consumo de alcohol, drogas y cigarrillos.

Los problemas de salud que enfrentó Liam Gallagher

El cantante fue diagnosticado en 2017 con Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides. A ese cuadro se sumaron problemas de artritis y psoriasis.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en 2023, cuando tuvo que someterse a una operación de cadera debido a la artritis. Gallagher había contado previamente que sufría fuertes dolores y que sus articulaciones estaban muy deterioradas. Incluso reconoció que durante un tiempo había postergado la intervención por el estigma que le generaba tener que reemplazar la cadera.

El dolor también afectaba su descanso. En aquella entrevista contó que tenía dificultades para dormir por las molestias y que recurría a comprimidos de hierbas para conciliar el sueño.

Liam Gallagher volvió a los escenarios con Oasis en su gira LIVE '25.

Pero el cambio no quedó solamente en los tratamientos médicos. Gallagher aseguró que había iniciado lo que definió como un “viaje de salud”, reduciendo el consumo de alcohol, dejando las drogas y alejándose de los cigarrillos. También contó que comenzó a levantarse alrededor de las cuatro de la mañana, una rutina muy diferente a la imagen del rockstar que había cultivado durante los años de Oasis.

La transformación llegó después de años en los que Gallagher fue una de las figuras más asociadas al estilo de vida descontrolado del rock británico. Su época al frente de Oasis estuvo marcada tanto por sus canciones como por las peleas, las declaraciones polémicas y una vida nocturna que él mismo reconoció que debía dejar atrás.

Con el paso del tiempo, el músico empezó a hablar de otra manera sobre el envejecimiento y la necesidad de cuidar el cuerpo. “A medida que envejeces, la vida es preciosa”, reflexionó en aquella entrevista. Y ese cambio coincidió con una nueva etapa profesional que pocos años antes parecía imposible, el regreso de Oasis junto a su hermano Noel Gallagher.

El regreso de Oasis después de 15 años

Tras la separación de Oasis en 2009, la relación entre Liam y Noel Gallagher permaneció marcada durante años por enfrentamientos públicos y declaraciones cruzadas. Pero en 2024 llegó el anuncio que millones de fanáticos esperaban, los hermanos volverían a compartir escenario.

La reunión finalmente se concretó en 2025 con la gira Oasis Live ’25, que comenzó el 4 de julio en Cardiff y recorrió distintos países antes de finalizar en noviembre en San Pablo, Brasil. Fue el primer gran regreso de la banda después de más de una década y media de separación.

La gira se convirtió en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025, con estadios agotados y una enorme expectativa alrededor de la posibilidad de volver a ver juntos a Liam y Noel interpretando clásicos como “Wonderwall”, “Live Forever” y “Don't Look Back in Anger”.

La historia de ese regreso ahora llega a la pantalla grande con “Oasis: Don't Look Back in Anger”, un documental creado por Steven Knight y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace. La película registra la gira Oasis Live ’25 desde una mirada que combina los grandes shows con material de backstage, ensayos y momentos íntimos de los hermanos Gallagher. También incluye sus primeras entrevistas conjuntas en más de dos décadas.

En Argentina, el documental se estrena el 10 de septiembre de 2026 en cines, incluyendo salas IMAX, según la información oficial difundida por Disney para Latinoamérica. Algunas cadenas ya tienen funciones publicadas y entradas a la venta.