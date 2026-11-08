Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV

Una persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de su visita a la Argentina, según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El procedimiento se llevó adelante a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo, que fue aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

{{{htmlAmp}}}

Según el comunicado oficial, el operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre la amenaza y fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que interviene en la causa.

Además, la SIDE destacó que la resolución del caso fue posible gracias a la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia. En ese sentido, el organismo reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de amenazas, y sostuvo que trabaja de manera conjunta con las fuerzas de seguridad para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad.

La agenda del primer día de la visita del papa León XIV: cuándo y a qué hora llega a la Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo a las 16:30, al aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo procedente de Montevideo. La llegada del pontífice marcará el inicio de un viaje que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, convirtiéndose en la primera visita de un obispo de Roma al país desde 1987.

Tras su arribo, el Santo Padre participará de un homenaje ante el Monumento al General San Martín en la plaza homónima, para luego trasladarse a la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei. La jornada inicial concluirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La agenda pastoral continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y una misa abierta en el Monumento a los Españoles a las 11:30. Por la tarde, León XIV encabezará un encuentro con sectores del trabajo y movimientos sociales en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y las vísperas en la Catedral Metropolitana. El martes 10 se trasladará a Córdoba para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con la comunidad eclesiástica local, regresando a Buenos Aires para una vigilia juvenil nocturna.

El miércoles 11, previa visita al Complejo Penitenciario de Devoto, el Papa oficiará la misa central en la Basílica de Luján a las 10:00. Tras la celebración, se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para emprender viaje hacia Perú a las 14:00, dando por finalizada su gira por el país.



