León XIV en Argentina: este restaurante de Luján presentó un menú especial por la visita del Papa

El restaurante Sapori Divini, ubicado en Luján, presentó un plato especial en homenaje al papa León XIV, en el marco de los preparativos por la visita del pontífice a la ciudad bonaerense.

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Bautizada como "Ceviche de León", la propuesta gastronómica está inspirada en el tradicional manjar peruano y busca recordar los años que el sucesor de Francisco vivió en ese país sudamericano.

En la antesala de la llegada de León XIV a la Argentina, el local ofreció también una jornada especial con atención durante las 24 horas durante la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que convocó a casi tres millones de fieles.

¿Cómo es el "Ceviche de León" de Sapori Divini?

De fuerte vínculo con el turismo religioso local, la creación de Sapori Divini toma como referencia la gastronomía peruana y la historia del Papa, quien vivió durante 14 años en Perú antes de ser elegido como líder de la Iglesia católica.

"Si venís a Luján por la peregrinación, tenemos una buena noticia: este sábado estamos abiertos las 24 horas", publicó el establecimiento en su cuenta de Instagram, como parte de los preparativos para la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, realizada el 3 de octubre.

Ubicado dentro del predio del histórico Hogar Marín y Voglino, Sapori Divini subrayó que el plato está elaborado con lenguado, cebolla morada y leche de tigre, ingredientes característicos de la gastronomía peruana.

"Es uno de sus platos preferidos y estamos esperando que venga a probarlo", sumó Romina, integrante del local en diálogo con Cortá por Lozano (Telefé).

¿Qué comer en Sapori Divini?

Además del "Ceviche de León", Sapori Divini cuenta con una carta que combina propuestas gastronómicas contemporáneas con opciones clásicas, en un entorno donde la modernidad convive con un espacio cargado de historia y serenidad.

Entre sus alternativas se encuentran los sándwiches de focaccia, las rabas y las papas fritas, mientras que para quienes prefieren platos más elaborados hay pastas, risottos y distintas preparaciones con carnes. La variedad permite elegir entre una comida rápida y una experiencia gastronómica más completa.

La propuesta también incluye opciones para acompañar una merienda, con productos de pastelería como el cuadrado de limón y distintas variedades de limonadas. Así, el restaurante amplía su oferta más allá del almuerzo y la cena.

La carta contempla platos sin TACC, con alternativas en distintas categorías, desde entradas hasta pastas y principales.

Sapori Divini - Restaurante en Luján Basílica