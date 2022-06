La decisión clave de un juez brasileño en el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés

La defensa del actor había reclamado recientemente a la justicia de ese país la postergación de las últimas audiencias. Un juez definirá hoy si hace lugar o no al pedido. Para Fardin y su equipo de abogados se está apelando a una táctica dilatoria para que se suspenda el proceso.

El juicio por abuso sexual que la actriz Thelma Fardin le inició a Juan Darthés podría postergarse nuevamente en las próximas horas a pedido de la defensa del acusado, quien apeló a esta táctica dilatoria desde el comienzo de la investigación. Será el juez federal de San Pablo, Brasil, Ali Mazloum, quien deberá definir esta tarde si acepta el nuevo recurso presentado por los abogados de Darthés.

"La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", había advertido recientemente la actriz.

Juan Pablo Gallego, abogado de Fardin, dijo en diálogo con Télam que la “expectativa es que a las 14 horas de Argentina” se conozca la decisión del magistrado. “Si no se pronuncia, se estaría frustrando el juicio”, explicó y aclaró que, en ese caso, habría que recurrir al Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) en el cual “los recursos son muy largos” cuando “el apuro de Thelma es continuar” con el debate y “terminarlo”, y que no quede prescripto.

En concreto, la defensa de Darthes reclamó la postergación de las últimas audiencias. Carla Junqueira, la abogada de Thelma en Brasil, explicó que los abogados del actor presentaron un recurso contra la última decisión del Tribunal, que había ratificado la competencia en la Justicia Federal para llevar adelante el caso. De hecho, el mes pasado ya se había aceptado otra solicitud que retrasó la continuidad de las últimas audiencias.

La actriz Thelma Fardin había posteado en su cuenta de Instagram el 13 de mayo pasado que las dilaciones en las audiencias del juicio por abuso que lleva adelante contra Darthés en los Tribunales Federales de Brasil "ponen en juego la prescriptibilidad del delito". "Nos piden que vayamos a la justicia y la justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria", destacó.

Diez días después, anunció que denunciará ante la ONU las dilaciones en el juicio. "Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", adelantó recientemente Fardin durante el programa Sobredosis de TV en C5N.

Cómo fue el proceso judicial de Fardin contra Darthés

El actor está acusado por estupro agravado, lo que en Argentina se conoce como "abuso sexual doblemente agravado" y podría recibir una pena de hasta diez años de prisión. La denuncia fue efectuada en 2018 por Fardín, quien sostuvo que fue abusada sexualmente por Darthés cuando ella tenía 16 años y él, 45.

El proceso empezó cuando Fardin presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en Nicaragua. A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, se dispuso detener y capturar a Darthés, que estaba prófugo en Brasil.

La denuncia formal contra Darthés, "con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin", fue presentada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en abril del año pasado y el juicio oral comenzó en noviembre.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual el juez Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado. A fines de marzo pasado, la Justicia de Brasil ordenó continuar el juicio contra Darthés al revocar el fallo que había vuelto a foja cero la denuncia de abuso sexual contra el actor. Luego, en mayo se postergaron las audiencias del juicio.