Furor con la Catedral de La Plata que venció al Duomo de Milán y avanza firme en el Mundial de las Catedrales

Los defensores de la catedral platense destacaron que su diseño y complejidad arquitectónica van mucho más allá de la fachada.

La Catedral de La Plata continúa sorprendiendo en el "Mundial de las Catedrales", un certamen viral que organiza la cuenta de Instagram @documentales_de_bolsillo. Tras eliminar a la emblemática Notre-Dame de París en la primera ronda, el templo platense enfrentó en cuartos de final al Duomo de Milán, uno de los grandes favoritos por su prestigio y tamaño, y volvió a dar la nota.

El resultado fue contundente: la Catedral de La Plata se impuso con un 89% de los votos, mientras que el Duomo apenas alcanzó el 11%. Pero lo más llamativo no fue solo el margen, sino la enorme cantidad de gente que participó de la votación.

Mientras que el resto de los cruces en esta instancia reunieron alrededor de 3 mil votos, el duelo entre la catedral platense y el italiano superó las 19 mil respuestas. La cuenta organizadora destacó este fenómeno en sus redes y afirmó que “la Plata ya no es una sorpresa”, situando al templo bonaerense como una de las candidatas fuertes para quedarse con el título.

Este gran apoyo tuvo un motor claro: miles de platenses, bonaerenses y argentinos en general se movilizaron por redes sociales para viralizar la votación y bancar al templo de la ciudad de las diagonales. Así, la Catedral de La Plata se convirtió en la única catedral no europea en la competencia, dominada hasta ahora por templos de Italia, Francia, España y Alemania.

Como en cada etapa, el resultado generó un intenso intercambio en los comentarios. Muchos usuarios elogiaron la arquitectura neogótica y en ladrillo, resaltando su equilibrio entre calidez y majestuosidad; algunos la calificaron como “la más linda” del certamen.

Las reacciones al Mundial de Catedrales

Sin embargo, no faltaron las críticas. Algunos europeos argumentaron que el resultado responde más a un voto regionalista que a un juicio arquitectónico, acusando un “sesgo de público nacional”. Otros comentarios, más picantes, señalaron directamente el “patriotismo” de los votantes argentinos, generando un ida y vuelta que se replicó en cientos de respuestas.

Mundial de Catedrales en Instagram.

Por su parte, los defensores del templo platense destacaron que su diseño y complejidad arquitectónica van mucho más allá de la fachada, reafirmando el orgullo local frente a la hegemonía de las catedrales europeas. Este debate se convirtió en un clásico de cada nueva ronda del certamen.

Con el pase a semifinales asegurado, la Catedral de La Plata quedó a solo dos triunfos de consagrarse campeona de un "Mundial" que comenzó como un juego en redes y se transformó en un fenómeno de participación masiva. Por ahora, no se confirmó quién será el próximo rival del templo platense en esta nueva etapa.

Lo que sí quedó claro es que, voto tras voto, la Catedral de La Plata dejó de ser la sorpresa para posicionarse como una de las grandes protagonistas, con una comunidad de seguidores dispuesta a bancarla hasta el final.