Queda a 1 hora de CABA y es conocida como "la ciudad de las diagonales": la escapada para el fin de semana

Este fin de semana es ideal para conocer una cuidad que tiene muchas propuestas para disfrutar en familia. Enterate cuál es y como llegar a este encantador lugar .

Como cada semana, te recomendamos un lugar para visitar que esté cercano a la cuidad de Buenos Aires, al menos como punto de referencia. En esta oportunidad, te vamos invitar a conocer la cuidad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad con una rica historia y cultura, y ofrece una variedad de atracciones para todos los gustos.

Te damos a continuación todos los motivos para enamorarte una cuidad muy conocida, pero con sus secretos para ofrecer.

Lugares para recorrer

Catedral de La Plata: la Catedral de La Plata es una de las principales atracciones de la ciudad. Es una imponente estructura de estilo neogótico, con dos torres monumentales. La catedral está ubicada en la Plaza Moreno, junto al Palacio de Gobierno y constituye una de las postales más lindas de la ciudad.

Palacio Municipal: el Palacio Municipal es otro importante edificio de la ciudad. Es un edificio neo-renacentista alemán que es famoso por su Salón Dorado de estilo barroco. El Salón Dorado es uno de los principales atractivos turísticos del lugar.

Casa de Gobierno: la Casa de Gobierno fue el primer edificio de la ciudad. Es la sede principal del Poder Ejecutivo y a sus espaldas se encuentra la Residencia del Gobernador.

Museo de Ciencias Naturales: el Museo de Ciencias Naturales es un museo de historia natural ubicado en el Paseo del Bosque. El museo es parte de la Facultad de Ciencias Naturales de la prestigiosa Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y es visitado años tras año por unas 400 mil personas.

Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha : el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha es un edificio histórico ubicado en el centro de la ciudad. El edificio alberga el Museo de Arte Contemporáneo de Latinoamérica, el Museo de Arte Municipal y el MUGAFO, un espacio destinado a la fotografía.

Planetario: el Planetario de la Plata es uno de los más modernos de Latinoamérica. Es parte de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata.

República de los Niños: la República de los Niños es un parque temático educativo ubicado en la ciudad. El parque está dedicado a los niños y cuenta con diferentes edificios y lugares de interés, juegos, entretenimiento y gastronomía.

la República de los Niños es un parque temático educativo ubicado en la ciudad. El parque está dedicado a los niños y cuenta con diferentes edificios y lugares de interés, juegos, entretenimiento y gastronomía. Paseo del Bosque: el Paseo del Bosque es un pulmón verde ubicado en la ciudad. El lugar es dueño de una forestación sumamente variada y ofrece una variedad de actividades, como caminatas, paseos en bote y visitas a la gruta.

Estadio Único de La Plata: el Estadio Único de La Plata es un estadio multipropósito ubicado en la ciudad. El estadio es la sede de los partidos de fútbol de los clubes Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata.

Teatro Argentino de La Plata: el Teatro Argentino de La Plata es un teatro lírico ubicado en la ciudad. El teatro es uno de los más importantes de Argentina y presenta una variedad de espectáculos, como ópera, ballet y teatro.

Visita a La Plata

Cómo llegar a La Plata

La Plata se encuentra a 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual está conectada por una autopista directa que baja muchísimo el tiempo de viaje de un punto a otro. Además, se puede llegar a la ciudad en auto, en tren o en colectivo.

Dónde alojarse en La Plata

La Plata cuenta con una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles hasta hostales y apartamentos. Sin dudas, no es uno de los temas en los cuales se dificulte su visita, no obstante recomendamos que es mejor reservar en los lugares mejor puntuados para no perder tiempo en buscar.

Asimismo, la oferta gastronómica es muy amplia, con restaurantes de primer nivel, lugares más pequeños como bodegones históricos y las nuevas casas de comida rápida.

Algunos consejos

La mejor época para visitar La Plata es durante la primavera o el otoño, cuando el clima es templado. La Plata es una ciudad segura, pero es importante tomar las precauciones habituales, como no dejar objetos de valor desatendidos. La ciudad cuenta con una amplia red de transporte público, que es una buena opción para moverse por la ciudad.