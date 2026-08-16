Más de mil estudiantes de San Carlos estrenan aulas: Kicillof inauguró obras en la Escuela Primaria N°41

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró la obra de ampliación y puesta en valor de la Escuela Primaria N°41 de La Plata, ubicada en el barrio San Carlos. La intervención forma parte del Plan de Restauración y Puesta en Valor de escuelas de la ciudad y permitirá mejorar las condiciones de cursada de los más de mil estudiantes que asisten al establecimiento.

El acto contó con la participación de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente de La Plata, Julio Alak; y la directora de la institución, Rocío Ponce, además de funcionarios provinciales y municipales.

Durante la inauguración, Kicillof destacó la inversión destinada a infraestructura escolar y señaló que la decisión de transferir recursos a los municipios permite concretar obras que impactan directamente en las comunidades educativas.

“Más de mil pibes y pibas del barrio San Carlos cuentan con las instalaciones que se merecen”, afirmó el gobernador, quien atribuyó el resultado al trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio.

En ese sentido, Kicillof volvió a diferenciar la política educativa bonaerense de las decisiones del Gobierno nacional. “Mientras el Gobierno nacional desfinancia el sistema educativo argentino, nosotros reafirmamos que el acceso igualitario es un pilar histórico de nuestro país y de nuestra identidad”, sostuvo.

Nuevas aulas y espacios renovados

La obra incluyó la construcción de un nuevo sector compuesto por tres aulas y un área administrativa, ampliando la infraestructura disponible para la comunidad educativa. Además, en el edificio central se realizaron trabajos de reconstrucción y puesta en valor de tres baños, el salón de audiovisuales, la sala de profesores, oficinas y la cocina.

La intervención se integra al plan provincial destinado a restaurar y mejorar edificios escolares de La Plata, con el objetivo de generar mejores condiciones tanto para estudiantes como para docentes y trabajadores de las instituciones.

Por su parte, Flavia Terigi destacó la importancia de la escuela pública como espacio colectivo y sostuvo que la Provincia continuará destinando recursos a infraestructura educativa. “Frente a los que plantean una educación individualizada, en la Provincia estamos convencidos de que la condición colectiva de la escuela permite generar un ámbito indispensable para las trayectorias”, afirmó.

El intendente Julio Alak también puso el foco en el impacto de las obras realizadas durante la actual gestión y destacó el acompañamiento del Gobierno bonaerense: “Gracias al compromiso del Gobierno bonaerense, que nos facilita los fondos para llevar adelante este plan de obras en edificios escolares, alcanzamos en nuestra ciudad el récord de 200 escuelas refaccionadas o ampliadas”.

El jefe comunal remarcó así el alcance del programa de infraestructura educativa que se desarrolla en el distrito. Finalmente, Kicillof sostuvo que la construcción y ampliación de establecimientos educativos constituye una de las prioridades de su administración.

“Para el Gobierno bonaerense, donde hay pibes y familias tiene que haber escuelas públicas y gratuitas, y es el Estado el responsable de garantizar ese derecho”, afirmó. De la actividad participaron también las subsecretarias de Educación, Claudia Bracchi, y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; la diputada provincial Lucía Iañez; y autoridades provinciales y municipales.