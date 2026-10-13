La medida exige implementar cierres y señalización en los sectores que permanecen sin habilitar, además de revisar las defensas viales de los tramos abiertos al tránsito para corregir posibles deficiencias.

La Justicia Federal dio lugar a un reclamo presentado por la provincia de Buenos Aires y ordenó al Gobierno nacional reforzar las condiciones de seguridad en la Autopista Presidente Perón.

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La medida exige implementar cierres y señalización en los sectores que permanecen sin habilitar, además de revisar las defensas viales de los tramos abiertos al tránsito para corregir posibles deficiencias.

La resolución se dictó en medio de la disputa entre ambas administraciones por la continuidad de una obra que todavía tiene cerca de 31 kilómetros pendientes de finalización.

¿Qué medidas deberá implementar Vialidad Nacional?

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el Gobierno bonaerense.

El reclamo fue impulsado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, ante los riesgos que presentan distintos sectores de la traza. La presentación incluyó pedidos para mejorar la seguridad vial y avanzar en la reactivación de los segmentos que quedaron sin terminar.

La resolución establece que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá mantener y reforzar, cuando sea necesario, los cierres y la señalización de las zonas no habilitadas. También tendrá que inspeccionar los sistemas de contención de los tramos abiertos al tránsito y realizar las reparaciones o adecuaciones técnicas que correspondan.

Además, el organismo nacional deberá presentar un informe ante el juzgado dentro de los 15 días posteriores a la notificación del fallo. El documento tendrá que detallar el estado de los cierres, las condiciones de señalización, las deficiencias detectadas en las defensas viales y las medidas adoptadas para corregirlas.

La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga por decisión judicial.

Sin embargo, el tribunal no ordenó ejecutar todas las obras reclamadas por la Provincia. El pedido también incluía trabajos de iluminación, bacheo, señalización y construcción de desvíos, pero el juzgado consideró que no había elementos suficientes para imponer esas intervenciones de manera generalizada mediante una medida cautelar.

La Autopista Presidente Perón fue proyectada como un corredor de circunvalación del conurbano bonaerense para conectar el Acceso Oeste con la Autopista Buenos Aires-La Plata. Su construcción comenzó hace más de una década y quedó paralizada en diciembre de 2023, sin que se completara el recorrido previsto.