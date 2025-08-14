Identificaron a dos víctimas del “asesino serial de los viernes” y esperan por nuevas excavaciones

El Fiscal Regional de la provincia de Jujuy, Guillermo Beller, confirmó que las pericias sobre algunos restos y manchas encontrados en la casa del barrio Alto Comedero determinaron que Jorge Anachuri y Sergio Sosa fueron asesinados y descuartizados en ese lugar, donde vivía Matías Jurado y donde su propio sobrino aseguró que se iba los viernes porque “pasan cosas feas”.

Así, en las próximas horas, se espera que se agrave la acusación contra el hombre que está detenido y aislado en prisión pero que hasta el momento sólo estaba acusado del homicidio agravado de Anachuri, ocurrido tras su desaparición el 25 de julio pasado.

Después de la confirmación de las víctimas y de asegurar que seguirán con los cotejos de ADN, el fiscal Beller le aseguró a El Destape que ”recibí una carta, una comunicación de parte del acusado desde la cárcel donde está pidiendo reunirse y hablar conmigo, pero me pide ir al lugar donde está preso”. En ese sentido, el representante del Ministerio de la Acusación aseguró que “está en evaluación” la posibilidad de que se produzca ese encuentro y ver si Jurado quiere ampliar su declaración ya que “cuando fue imputado por el homicidio agravado de Jorge Anachuri él se opuso al silencio que le recomendaba su abogado y pidió hablar para decir que era inocente de todo lo que se le acusaba”.

Mientras tanto, la investigación sumó nuevos operativos de rastrillaje en la zona del barrio Alto Comedero y en un basural cercano. Además, el fiscal Beller destacó que esperan que “el lunes 18 llegan nuevos especialistas para trabajar en la casa” que se sumarán a los especialistas federales que trabajaron “con un georradar con el cual se puede medir si es que en el suelo hubo movimientos significativos en los últimos 6 meses”. Así explica también que las hipótesis marquen las cinco desapariciones con las que trabaja la causa y no se haya ampliado, todavía, a las nuevas denuncias que algunos familiares de posibles víctimas señalaron en las últimas semanas.

De esta forma se espera que en las próximas horas cambie la calificación de la causa por un “doble homicidio agravado” y se lo convoque a Matías Jurado para que conozca la nueva acusación y las pruebas por las cuales se realiza el cambio.

Más allá de las pruebas sumadas al expediente y tras la declaración de las familias de las dos víctimas confirmadas, los investigadores sostienen la hipótesis de que Jurado buscaba a personas que estén en un contexto vulnerable y tras engañarlos con falsas promesas de trabajo o changas y convencerlos de juntarse a beber alcohol lograba llevarlos a su casa, donde los asesinaba y buscaba deshacerse de los restos. Para la investigación, el punto del alcohol es clave ya que los familiares de Anachuri y Sosa relataron que ambos consumían alcohol pero no como una adicción, sino a una circunstancia producto de las forma de vida que, si bien no era en situación de calle, estaba ligada a las personas con las que se reunían y, en muchos casos las familias no podían contener.

Ante nuevos hallazgos y posibles excavaciones, los investigadores aguardan por nuevas pericias de los laboratorios forenses mientras avanzan en la acusación contra Matías Jurado. Además, tienen la expectativa de que el sobrino adolescente pueda volver a declarar en cámara Gesell con el fin de organizar una línea de tiempo y poder ahondar en detalles de otras posibles víctimas que la propia familia del acusado relató ante el fiscal.