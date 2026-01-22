Calles intransitables y basura acumulada: el desesperado reclamo de los vecinos de Alto Comedero

Los vecinos alertaron por la falta de mantenimiento, la presencia de maleza y pastos altos. (Foto: Jujuy al Momento).

En medio de la crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Carlos Sadir, la situación en el sector de las 47 hectáreas de Alto Comedero en San Salvador de Jujuy vuelve a ser motivo de fuerte malestar: vecinos denuncian que, cada vez que llueve, las calles se vuelven intransitables por la acumulación de basura, barro y ripio, y advierten por la falta de servicios para drenar el agua.

Ana Cecilia, vecina del barrio, señaló que este problema persiste desde hace años sin solución. Explicó que, al llover, el agua desciende de las zonas altas y se estanca debido a que las esquinas y los cordones cuneta están mal nivelados. Esta falla estructural genera pozos de gran magnitud que impiden el paso tanto por las veredas como por la calzada, dejando a los peatones prácticamente aislados.

La situación se agrava en la avenida Juellar, una de las arterias principales, donde los colectivos y los vehículos particulares deben realizar maniobras peligrosas para avanzar. El paso constante de los colectivos sobre el terreno blando profundiza los baches. Los vecinos también alertaron sobre la falta de mantenimiento, la presencia de maleza y pastos altos, que impiden el drenaje del agua. “Pedimos que al menos pase una máquina para limpiar, pero cuando vienen, dejan montículos de tierra y se van. Esto es una avenida y está abandonada”, sostuvo la residente de la localidad de la Capital jujeña.

Otro de los reclamos apunta al incumplimiento de la recolección de residuos. “Nos dijeron que el camión pasa tres veces por semana, pero muchas veces solo viene un día. A veces pasan varios días sin recolección y la basura se desparrama por todos lados”, explicó Ana Cecilia en diálogo con Radio 2.

Según indicó, en algunas ocasiones el servicio se interrumpió durante una semana completa, lo que genera malos olores, contaminación y más suciedad, sobre todo cuando llueve. “No sabemos cuándo sacar la basura y no podemos vivir con los residuos dentro de la casa”, expresó. Finalmente, los vecinos aseguraron sentirse abandonados por el municipio y por la delegación municipal de la zona. “Hicimos notas, reclamos y pedidos, pero no hay respuestas. Vivimos acá hace más de diez años y estamos siempre igual”, lamentó.

Las calles se vuelven intransitables por la acumulación de basura, barro y ripio. (Foto: Jujuy al Momento).

Sadir profundiza el ajuste a los comedores infantiles: advierten que "se recibe 15 pesos al día por chico"

La crisis económica provocada por las medidas del gobernador Sadir profundizan el crecimiento de la demanda alimentaria en Jujuy. Desde el Centro Comunitario San Pantaleón denuncian que "el subsidio que reciben los comedores infantiles equivale a 15 pesos por día por chico". Esta cifra, trasladada a un esquema de 20 días hábiles, se traduce en un presupuesto mensual irrisorio de $3.000 por niño.

El tesorero de esta institución ubicada en barrio Malvinas Argentinas, Juan Vargas, señaló que el aporte estatal "resulta insuficiente y llega con atraso". En esa línea, sostuvo que "la última vez que se pagó fue en septiembre" y la actualización más reciente del presupuesto se hizo hace dos años.

Vargas sostuvo que la política provincial de asistencia alimentaria funciona de manera “sesgada” y solo contempla la comida, sin cubrir gastos esenciales para que un comedor funcione diariamente. “No te reconocen equipamiento, utensilios, artículos de limpieza, servicios, ni personal. Una institución involucra a las madres que cocinan y también tienen derecho a comer, pero el Estado no cubre nada de eso”, señaló.

En tanto, el dirigente social de San Salvador de Jujuy cuestionó la propuesta oficial de trasladar el esquema de compra de alimentos a un sistema de proveedores. Según relató en diálogo con el medio Todo Jujuy, la administración de Sadir “apretó para que los comedores pasen a esa modalidad", pero en San Pantaleón "decidieron negarse".

“Tenemos más de 20 años administrando fondos y es un derecho adquirido. No queremos aceptar porque todo es oscuro. Hay un solo proveedor que cubre todos los comedores infantiles y todas las escuelas”, advirtió.

Consultado sobre cómo sostienen las comidas con esos montos, Vargas explicó que muchas instituciones "realizan actividades para recaudar", como ventas de comida, eventos y aportes solidarios. Sin embargo, remarcó que eso no alcanza. “Es una ilusión decir que se cubre la necesidad de lo que no aporte el Estado. En situaciones críticas como la que estamos viviendo, se hace muy difícil”, afirmó.