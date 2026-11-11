El fiscal general Sandro Abraldes pidió una pena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, a quien el músico le pegó cuatro tiros durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

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Durante el alegato ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, Abraldes sostuvo que "Álvarez jugó a ser Dios, se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más". También remarcó que "este homicidio es la obra de Pity Álvarez" y que el cantante "lo quiso matar".

"Este caso es un caso de justicia por mano propia, y si es por mano propia, no es justicia", aseveró el fiscal general ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29. En la sala de audiencias también estuvieron presentes los querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Mientras que la defensa del músico, integrada por Sebastián Queijeiro, Javier Baños y Luciana Comerci, siguió la exposición a través de una plataforma virtual. Álvarez se encuentra internado en la clínica de salud mental Colonial Solar de Castelar.

El exlíder de Intoxicados manifestó no estar "interesado" en participar de la audiencia, por lo que delegó su representación en sus abogados.

"Es la obra de Pity Álvarez"

Abraldes inició su alegato con la expresión “la ley manda”, parafraseando a Álvarez, quien en varios ocasiones se había presentado a las audiencias con una remera con la leyenda "la gente manda".

“No depende de la popularidad del acusado, de su trayectoria artística ni de la empatía, sino de los hechos y de lo que eso deriva y la responsabilidad ante la ley. A Pity, como a todos los ciudadanos, la ley les prohibía matar y ese mandato lo quebrantó. Respetar la vida del otro es lo primero que manda nuestro código penal”, aseguró.

El representante del Ministerio Público sentenció que “a Cristian Díaz lo mató Pity Álvarez”, mientras exhibía videos y un croquis del lugar del hecho. “El propio Álvarez dijo que vio un arma, pero jamás que fue disparada. El resto de testigos no vieron arma. Todo este intento de demonizar a la víctima, de que le tenían miedo, fue echado por tierra. La prueba demuestra otra cosa”, aseveró.

El Pity Álvarez con la víctima, Cristian Díaz

Y subrayó que “Álvarez lo quiso matar. No fue una consecuencia accesoria de su persona, le disparo para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz muriera”.

“Este homicidio es la obra de Pity Álvarez. No existió una legítima defensa como la defensa intenta decir”, expresó el fiscal. “Díaz no quería lastimarlo, si hubiese querido, no era tonto, era un tipo con calle, lo hubiese atacado. Lo invitó a pelear, a resolver sus diferencias a lo guapo, ‘a lo macho’, ‘a los bifes’”, se refirió Abraldes, y aseguró que “esta aproximación hostil de Díaz no configura una agresión legítima”, sino que fue provocada “por la bravuconada de Álvarez” porque le faltaban cosas en su mochila.

“Pity le dijo que le iba a pegar un tiro y Díaz se lo tomó en serio. Álvarez andaba armado desde siempre y Díaz no era ningún cobarde y fue a limpiar su nombre en los códigos del barrio. Álvarez jugó a ser Dios y se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó el fiscal general.

¿De qué se acusa a "Pity" Álvarez?

Durante la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez había discutido con Díaz y le gatilló cuatro veces. Ambos se conocían del barrio Samoré, donde la víctima volvía de ver a su hija mayor. De acuerdo a la acusación, la pelea fue porque la víctima le recriminó al imputado por decir que él le había robado unas pertenencias de la mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó golpear al músico, pero este sacó una pistola calibre 25 y le disparó en la cara a la víctima. Después, lo remató de tres impactos. La víctima -ya muerta- quedó tirada en uno de los pasillos frente a la torre 12 y el músico escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo, descartó el arma en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri y terminó la noche en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía.

Pity permaneció prófugo casi un día y se entregó a la comisaría 52, donde se presentó junto a su abogado Queijeiro. "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, le dijo a la prensa, antes de quedar detenido. Estuvo casi tres años en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal de Ezeiza; después fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y luego con tratamiento ambulatorio.