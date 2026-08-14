Jubilados: cómo tramitar el Pase Cultural y disfrutar de tres propuestas culturales gratis

Gracias al Pase Cultural, jubilados pueden acceder a propuestas gratuitas y disfrutar de la cultura en la Ciudad. Además de contar con beneficios en librerías, museos, cines y teatros, este programa cuenta con una agenda cultural que se renueva todas las semanas.

En este sentido, para los próximos días tienen preparado tres planes bien musicales, todos en la Casa de la Cultura. Por un lado, jubilados van a poder formar parte de la Milonga de Campeones este lunes 17 de agosto de 18 a 21 hs. El evento contará con la participación de los campeones María Inés Bogado y Martín Ojeda, y forma parte de un ciclo que se repite durante los lunes del mes y que fue un éxito durante julio.

Por su parte, el martes 18 se podrá disfrutar de una tertulia lírica a las 19 h, titulada "Música en familia". Finalmente, el miércoles 19 a las 19 h jubilados pueden vivir una peña gratuita en la Casa de la Cultura, con bailarines y música en vivo.

Con el Pase Cultural se puede disfrutar de una agenda cultural cargada de propuestas gratuitas. Foto: Pase Cultural Instagram

Para estar atento a la agenda cultural y los beneficios para jubilados, recomendamos seguir las redes sociales de Pase Cultural y sumarse a su comunidad en WhatsApp, donde informan todos los días las propuestas disponibles para disfrutar en los días siguientes.

Cómo sacar el Pase Cultural para jubilados

El Pase Cultural se entrega a través de una tarjeta que cuenta con saldo para utilizar en establecimientos adheridos. En el caso de los adultos mayores, la tarjeta puede ser física o virtual. Quienes tengan la tarjeta virtual pueden consultar el saldo disponible mediante la aplicación Buepp. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en los espacios culturales adheridos.

La tarjeta física está disponible únicamente para adultos mayores. Luego de completar la inscripción y recibir la confirmación del trámite, los beneficiarios deben esperar el contacto del equipo del Pase Cultural para coordinar el retiro. El proceso puede demorar debido a las etapas de alta bancaria, impresión de tarjetas y carga del saldo. Las tarjetas se retiran en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Al llegar, los solicitantes deben anunciarse en recepción para ser derivados a las oficinas correspondientes.