Un jubilado secuestrado y desaparecido por cuatro días y la trama de un brutal crimen sorprendió a los vecinos de Zárate, sobre todo al conocer que dos de los cuatro detenidos son policías de distintas secciones. Por un lado, Alejo Moreno que fue parte de la Policía Bonaerense y ahora estaba trabajando en el Centro de Operaciones de la fuerza comunal y por otro su pareja, sargento de la Bonaerense, que trabaja en el Comando de Patrulla de Campana, y se llama Florencia Valentini. Para la Justicia, son los principales sospechosos de planificar el ataque a Saúl Eduardo De Francesco y sobre ellos pesa también la sospecha de haberlo ejecutado de un tiro en la nuca en la ruta 9. Además, también están detenidos dos cómplices acusados de participar del secuestro y crimen.

La investigación que lleva adelante el fiscal Juan Manuel Esperante maneja como hipótesis que los delincuentes tramaron un secuestro con “un cuento del tío” cómo paso inicial. Así, la sargento Valentini fue identificada como quien se acercó el miércoles 17 de septiembre a la víctima y trató de convencerla de ir a una “fiesta sorpresa” por un ex compañero de trabajo, pero como el jubilado no accedió y se alertó por un posible engaño evitó subirse al vehículo de la mujer. Así fue como ese mismo miércoles, horas más tarde, otra parte de la banda interceptó a De Francesco en la calle y lo subió por la fuerza al auto Ford Focus de uno de los detenidos que no tenía colocada la patente trasera. Se lo llevaron del lugar con un destino incierto, pero la investigación pudo reconstruir que esa misma noche fueron a la casa de la víctima y revolvieron todo.

Al mediodía del día siguiente, el jueves 18, el hermano de Saúl de Francesco hizo la denuncia por la desaparición y contó la historia del cuento que quisieron hacerle a la víctima. Allí los investigadores empezaron a trabajar en la recolección de evidencias y encontraron un video que fue clave para la investigación donde se ve a la sargento Valentini hablando con el hombre secuestrado.

La reconstrucción empezó a realizarse sobre cámaras privadas y con datos que fueron obteniendo los investigadores empezaron a sumar nombres al expediente. Así se sumó el dato de Alejo Moreno, un ex policía bonaerense que fue señalado como empleado del Centro de Operaciones de Zárate, aunque desde el Municipio desmienten que trabajara allí. Sin embargo, los investigadores sostienen que conocía la actividad de ese área de trabajo y especulan que su conocimiento fue usado para que los delincuentes puedan moverse en la zona sin ser tomados por las cámaras de tránsito, aunque otros videos los complican.

Así fue como la Sargento Valentini y el ex policía Alejo Moreno fueron los primeros detenidos por la DDI Zárate - Campana. A la mujer policía la esposaron en la brigada donde prestaba servicio y le secuestraron su pistola reglamentaria y dos teléfonos celulares. Para los investigadores, se sumaron a dos hombres de la zona para cometer el ataque con fines puramente económicos. Esos dos hombres fueron identificados como Lucas Lemos y Néstor Mateo Limache, también fueron detenidos y son los principales sospechosos de haber realizado el secuestro en el auto de uno de ellos.

Ahora, los especialistas esperan los informes de la autopsia y los registros de cámaras privadas de seguridad y de los teléfonos celulares. La hipótesis principal es que Saúl de Francesco fue brutalmente asesinado poco después de ser secuestrado y antes de que los delincuentes vuelvan a la casa para revolver todo en busca de dinero. En esa línea, los investigadores ponen el foco en Valentini y Moreno, dos personas con conocimiento de armas, como quienes podrían haber apretado el gatillo.

La trama, para los investigadores, apunta a un secuestro y crimen por codicia y dinero, y el fiscal espera las indagatorias para saber si alguno de los detenidos brinda datos que permitan conocer por qué lo eligieron como víctima y quién fue el que apretó el gatillo.