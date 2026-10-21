Juan Martín Maldacena, científico argentino y eminecia: "Se puede viajar al futuro, pero hay una trampa"

Viajar en el tiempo parece una idea sacada de una película o libre de ciencia ficción, pero la física ha comprobado que existe una forma de viajar hacia el futuro. Así lo explicó el científico argentino Juan Martín Maldacena, reconocido internacionalmente por sus aportes a la física teórica, quien aseguró que es posible viajar en el tiempo al desplazarse a velocidades cercanas a la de la luz.

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Maldacena es profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos, la institución en la que también trabajó Albert Einstein. Durante una visita a la Argentina para participar de la conferencia Advances in Quantum Gravity & Strings, organizada por el Instituto de Física de La Plata, el investigador se refirió a las posibilidades que ofrece la física para comprender los viajes temporales.

Juan Martín Maldacena explicó por qué es posible viajar al futuro pero advirtió que hay una trampa.

Según explicó Maldacena, viajar al futuro es posible si una persona se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz. Esto se debe a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que establece que el tiempo no transcurre de la misma manera para todos los observadores. En otras palabras, una persona que viajara en una nave a una velocidad extremadamente alta podría envejecer más lentamente que alguien que permaneciera en la Tierra. Al regresar, encontraría que en el planeta transcurrieron muchos más años que los que experimentó durante el viaje.

Cuál es la trampa de viajar en el tiempo

Maldacena explicó que viajar en el tiempo tiene una trampa. Lo que sucede es que, si una persona lograra viajar hacia el futuro, no podría volver al momento en el que partió para contar lo que vio. Por eso, si bien es posible según las leyes de la física, en la práctica requiere alcanzar velocidades que hoy están fuera de nuestro alcance.

Ahora bien, la situación cambia cuando se habla de viajar al pasado. En ese caso, el problema está relacionado con la causalidad, el principio que establece que las causas preceden a sus efectos. Volver a un momento anterior podría generar contradicciones, como las conocidas paradojas temporales que aparecen en películas y libros de ciencia ficción. Hasta el momento, no existe evidencia de que sea posible realizar un viaje de este tipo.