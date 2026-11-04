Jairo reveló detalles de cómo será su concierto para el Papa: “Justo antes de la misa”

Faltan solo días para la visita del papa León XIV a la Argentina y Jairo será uno de los artistas que lo recibirán en Córdoba. El cantante contó detalles sobre los preparativos y reveló los pedidos que le hicieron de la organización.

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Cómo será el concierto de Jairo para el Papa

El cantante se presentará en la previa a la misa central que el sumo pontífice brindará en el predio de FAdeA el martes 10 de noviembre en Córdoba. Según explicó, Jairo cantará seis canciones. "Tengo que cantar seis temas, media hora", detalló en una entrevista para La mañana con Moria en El Trece.

Entre las canciones elegidas se destaca su icónica versión del Ave María. “La gente seguro que es lo que espera de mí, en un caso como este además con mucho mayor razón, es el Ave María, evidentemente, porque lo canto hace 47 años”, expresó y añadió: “La canto mucho y en esta oportunidad, por supuesto, va a ser muy especial también".

Jairo cantará media hora en la previa a la misa del papa León XIV

Según explicó, la organización del evento no le pidió ningún repertorio específico, solo que considere el Ave María. El cantante también adelantó otros temas de su repertorio:

Credo , perteneciente a la Misa Campesina Nicaragüense

, perteneciente a la Los peregrinos , la canción que creó junto a Horacio Ferrer

, la canción que creó junto a La carpintería José, otro de los temas que cantará

En concreto, Jairo adelantó que participará en las primeras horas de la jornada. "Voy a cantar temprano en la mañana justo antes de la misa”, precisó.

¿Cómo se enteró de que cantaría para el Papa?

Jairo explicó que lo convocaron desde la organización a través de sus hijos y la elección lo tomó por sorpresa. "La verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo para preguntar si podía y si quería participar. Cuando me lo dijo, le dije ‘¡sí, claro!’”, recordó el cordobés visiblemente emocionado.

El artista explicó que en un comienzo no le dieron precisiones de cómo sería el espectáculo, ni el repertorio a tocar. “Después había que decidir qué había que cantar, en fin, los detalles. Era bastante hermética la cosa, era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias”, describió y resumió: “Con el tiempo sí se fueron aclarando las cosas y bueno, tengo que cantar media hora".